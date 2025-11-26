Введите ваш ник на сайте
Юран рассказал, как Садыгов уволил его из турецкого клуба

Сегодня, 13:13
3

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран поделился подробностями своего увольнения.

– У нас с Туфаном была определенная договоренность еще на берегу: когда, на какое время и какого игрока выпускать на поле – решает главный тренер, то есть я. Поначалу так и было, но потом стало ощущаться недовольство, а позже уже и давление в этом вопросе. Но нам нужно было набирать очки. И всегда поступать, как желает спонсор, я попросту не мог. Понятно же, что в конечном итоге за результат отвечает тренер. Рисковать очками команды я не имел права. После игры с «Пендикспором» (0:4) Садыгов позвонил генеральному директору и сказал: «Передайте главному тренеру, что он уволен».

– Ничего себе.

– Да. Сам гендиректор находился в смятении: «Сергей, спонсор просил передать, что ты уволен». Ответил: «Ну хорошо, значит, закончили эту историю...»

– Получается, вас отправил в отставку не президент клуба, а главный спонсор?

– Получается, так.

– Были готовы к такому повороту?

– Да, к тому моменту уже понимал, что все к этому и идет. Только полагал, что мой уход из клуба произойдет в декабре.

– Почему?

– Я уже к тому моменту все взвесил. Думал, доработаем до Нового года, а потом разойдемся. Во-первых, напрягала ситуация с задержками зарплаты. А во-вторых, спонсор начал настоятельно мне рекомендовать, какого игрока когда выпускать. Все это накапливалось, назревало. Просто я думал, что все закончится чуть позже – в декабре.

  • Юран возглавлял «Серик Беледиеспор» с лета 2025 года.
  • 29 октября главного тренера отправили в отставку.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Серик Беледиеспор Юран Сергей
Mirak92
1764152282
Расскажи лучше, как тебя вообще в тренера берут?)
Ответить
k611
1764162633
Если в Химках через это уже проходил, зачем согласился непонятно. Опять те же грабли...
Ответить
