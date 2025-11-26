Юран рассказал, как Садыгов уволил его из турецкого клуба

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран поделился подробностями своего увольнения.
– У нас с Туфаном была определенная договоренность еще на берегу: когда, на какое время и какого игрока выпускать на поле – решает главный тренер, то есть я. Поначалу так и было, но потом стало ощущаться недовольство, а позже уже и давление в этом вопросе. Но нам нужно было набирать очки. И всегда поступать, как желает спонсор, я попросту не мог. Понятно же, что в конечном итоге за результат отвечает тренер. Рисковать очками команды я не имел права. После игры с «Пендикспором» (0:4) Садыгов позвонил генеральному директору и сказал: «Передайте главному тренеру, что он уволен».
– Ничего себе.
– Да. Сам гендиректор находился в смятении: «Сергей, спонсор просил передать, что ты уволен». Ответил: «Ну хорошо, значит, закончили эту историю...»
– Получается, вас отправил в отставку не президент клуба, а главный спонсор?
– Получается, так.
– Были готовы к такому повороту?
– Да, к тому моменту уже понимал, что все к этому и идет. Только полагал, что мой уход из клуба произойдет в декабре.
– Почему?
– Я уже к тому моменту все взвесил. Думал, доработаем до Нового года, а потом разойдемся. Во-первых, напрягала ситуация с задержками зарплаты. А во-вторых, спонсор начал настоятельно мне рекомендовать, какого игрока когда выпускать. Все это накапливалось, назревало. Просто я думал, что все закончится чуть позже – в декабре.
- Юран возглавлял «Серик Беледиеспор» с лета 2025 года.
- 29 октября главного тренера отправили в отставку.