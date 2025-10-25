Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Селюк неожиданно отреагировал на кризис в турецкой команде Юрана

Селюк неожиданно отреагировал на кризис в турецкой команде Юрана

Вчера, 22:55
2

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что у «Серик Беледиеспора», наполовину принадлежащего Туфану Садыгову, все в порядке.

  • Сообщалось, что в турецком клубе 8 недель не платят деньги. Футболисты начали бойкотировать тренировки.
  • Команду тренирует Сергей Юран, на сезон заявлены 6 российских игроков.
  • «Серик» во 2-й по силе турецкой лиге занимает 13-е место.

– Турецкие СМИ сообщают, что игроки бойкотировали тренировки из-за невыплаты заработной платы.

– Всe в порядке. Это для Турции норма.

– То есть сценарий «Химок» маловероятен?

– В Турции 60-70% клубов не делают ничего вовремя.

Источник: Legalbet
Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Юран Сергей Селюк Дмитрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1761422745
и в каком месте это норма? спустить на них уефу, всю лозанну, отнять евро-2032, чтобы знали, как не платить. норма, млять. это европа, а не африка, и тут должны соблюдаться все законы.
Ответить
Интерес
1761424192
Селюк не только "наш Негоро"-торговец чёрной костью,живущий в Испании, оказывается, но и в теме и в деле...
Ответить
