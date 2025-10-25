Селюк неожиданно отреагировал на кризис в турецкой команде Юрана

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что у «Серик Беледиеспора», наполовину принадлежащего Туфану Садыгову, все в порядке.

Сообщалось, что в турецком клубе 8 недель не платят деньги. Футболисты начали бойкотировать тренировки.

Команду тренирует Сергей Юран, на сезон заявлены 6 российских игроков.

«Серик» во 2-й по силе турецкой лиге занимает 13-е место.

– Турецкие СМИ сообщают, что игроки бойкотировали тренировки из-за невыплаты заработной платы.

– Всe в порядке. Это для Турции норма.

– То есть сценарий «Химок» маловероятен?

– В Турции 60-70% клубов не делают ничего вовремя.