Селюк неожиданно отреагировал на кризис в турецкой команде Юрана

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что у «Серик Беледиеспора», наполовину принадлежащего Туфану Садыгову, все в порядке.
- Сообщалось, что в турецком клубе 8 недель не платят деньги. Футболисты начали бойкотировать тренировки.
- Команду тренирует Сергей Юран, на сезон заявлены 6 российских игроков.
- «Серик» во 2-й по силе турецкой лиге занимает 13-е место.
– Турецкие СМИ сообщают, что игроки бойкотировали тренировки из-за невыплаты заработной платы.
– Всe в порядке. Это для Турции норма.
– То есть сценарий «Химок» маловероятен?
– В Турции 60-70% клубов не делают ничего вовремя.
Источник: Legalbet