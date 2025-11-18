Селюк: «После Карпина в «Динамо» осталось много мусора»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход Валерия Карпина из «Динамо».

«Однозначно, Карпин после себя оставил целый ворох проблем и мусора. Слава богу, в «Динамо» разобрались. Не дали Карпину занести ещe. Он же ещe предложил трeх-четырeх игроков «Ростова».

А ещe идeт приватизация сборной. Он манипулирует, выставляет за сборную Мелeхина, Ваханию, и потом предлагает их в «Динамо» за миллионы. Он создавал обeртку, чтобы продать. «Динамо» практически превратилось в «Ростов».

Но эксперты его защищали, говорили, что Карпин хочет создать что-то новое. Но если тренер хочет сделать что-то новое, то он не приглашает такое количество возрастных игроков. Я про Осипенко, Миранчука, Сергеева. Это всe сбитые лeтчики.

Я же единственный был готов поспорить с московским «Динамо», что он не доработает до зимы. Готов был спорить на три миллиона ещe летом, что не войдeт даже в тройку. В то время об этом никто не говорил и думали, что я сумасшедший, что Карпин мне где-то лично насолил.

Очень странно, что во многих СМИ из Карпина ещe героя сделали, что он сам ушeл. Почему-то его все облизывают. Если бы его не ушли, то добавилось бы ещe мусора.

Обычно из квартиры его выносят, а в «Динамо» его заносили. С каждым разом становилось всe грязнее и грязнее, а убирать ещe больше. Теперь, после назначения Ролана Гусева, ему в первую очередь надо пригласить клининговую компанию, потому что после Карпина в «Динамо» осталось много мусора.

Я считаю, вообще, Гусеву должны дать шанс поработать, а не искать кого-то со стороны. Он и должен был продолжать работать после Лички. Он выиграл все матчи, кроме чемпионского «Краснодара». Гусев знает всe изнутри, всех футболистов.

Сезон уже не спасти. Сейчас надо работать на перспективу – на будущий сезон. Тройка слишком далеко, но есть возможность побороться за Кубок России. С этим трофеем уже можно будет считать сезон успешным.

Но пока главный успех – уход Карпина. Знаю, люди в Москве ликуют и празднуют это событие чуть ли не в ресторанах», – сказал Селюк.