Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита»: «Даже не утопическая, а провальная»

Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита»: «Даже не утопическая, а провальная»

Сегодня, 15:45

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает неэффективным выбранный вектор «Зенита» по трансферам.

– Пусть и неофициально, но «Зенит» озвучил свой новый вектор развития. Прежде всего, это касается трансферной политики. Клуб стал теперь ориентироваться на приобретение молодых бразильских игроков с последующей перепродажей в страны Ближнего Востока.

«Зенит» же копировал модель «Шахтера» 2000-х годов. Тут не надо иметь семь пядей во лбу. Покупаешь игроков сборной Бразилии и потом их перепродаешь.

Но это все было до того, как… А сегодня футбол изменился. Те же бразильцы с трудом попадают в четвертьфинал чемпионата мира. Не так много кудесников мяча сейчас выступают за топ-клубы мира.

Да, есть Винисиус в «Реале», но мало кто из соотечественников может встать с ним в один ряд.

– Да и на «Золотой мяч» очередь из бразильцев теперь не стоит.

– Никто особо в бразильский «дыр-дыр» не играет. Те же испанцы от него отошли и сразу успешно выступили на чемпионате Европы. Вот «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Где там бразильцы? Франция, Англия показывают совсем другой стиль – силовой, атлетичный.

Поэтому немножко «Зенит» опоздал в своем направлении.

– Получается, что да.

– И еще такой момент. Вот играл Кварацхелия в нашем чемпионате. Почему «Зенит» его не пригласил в свое время? Потому, что выступал за «Рубин»! Типа, как можно взять для нас игрока из казанского клуба? Мол, если не из «Барселоны», то и на хрен нам не нужен! А в «Наполи» не постеснялись...

– И не прогадали.

– Если вы купили Луиса Энрике за 35 миллионов евро, то попробуйте его потом хотя бы за ту же сумму продать. А вы возьмите молодого, талантливого, который прогрессирует, и потом действительно продадите с большим наваром.

– Это тяжело.

– Покажите мне спортивного директора в каком-нибудь ведущем клубе РПЛ, который потратил на новичка не 10-20 миллионов, а привел неизвестного парня за символические деньги, и он вдруг заиграл, потащил за собой партнеров. Нет, никому дешевые игроки не нужны. Потому что все хотят заработать на трансферах.

– Это понятно. Но «Зенит» как раз и продекларировал, что собирается сделать акцент на покупку недорогих талантов из Южной Америки с последующей перепродажей уже задорого на Ближний Восток.

– Это, на мой взгляд, утопия. На Ближнем Востоке нужны игроки сборных, засвеченные, с именем, и так далее – именно за это там платят деньги. За какого-нибудь латиноамериканца из «Зенита» никто просто так 50 миллионов не выложит.

Кто-то скажет: а как же Малком? Но не забывайте, сколько сезонов он провел до этого в «Барселоне». А если человек имеет в послужном списке только клуб из Петербурга – на успешный трансфер рассчитывать сложно. Более того, скажу, что саудитам даже не разрешат переход.

– Почему?

– Там немножко другая система. Решает не только клуб, а целая группа бизнесменов, инвесторов. Деньги выделяет страна, министерство, они решают. Поэтому не все так просто. Хотел бы посмотреть, как «Зенит» сможет южноамериканцев продать.

И второе – люди, которые определяют стратегию «сине-бело-голубых», должны понимать, что молодые, талантливые футболисты из Бразилии не хотят в 22-23 года ехать в ту же Саудовскую Аравию.

– Да, в этих краях лучше встречать спокойно футбольную старость.

– Поэтому они скорее кинут «Зенит» и уедут в Европу.

– Получается, что все-таки больше утопическая идея у руководства «сине-бело-голубых».

– Это даже не утопическая, а провальная. И я готов проконсультировать руководителей «Зенита», пусть позвонят – подробно расскажу, почему это не получится.

Еще по теме:
Селюк предложил «Динамо» тренера: «Он как раз сейчас играет в Лиге чемпионов» 3
Селюк: «После Карпина в «Динамо» осталось много мусора» 6
Селюк: «Дзюба растоптал, унизил и опозорил Карпина» 6
Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Селюк Дмитрий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
7
Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита»: «Даже не утопическая, а провальная»
15:45
«Был в шоке»: Мостовой вспомнил, как его обманом отчислили из академии ЦСКА
15:30
Орлов обвинил Соболева в спаде другого игрока «Зенита»
15:00
3
Максименко прокомментировал критику в свой адрес
14:51
Орлов объяснил падение результатов «Зенита»: «В этом я вижу все проблемы»
14:14
Самый дорогой футболист «Челси» не сыграет с «Барселоной» и «Арсеналом» из-за бытовой травмы
13:57
Экс-спартаковец Ивелин Попов анонсировал завершение карьеры
13:45
Мостовой извинился за свой поступок перед фанатами «Спартака»: «Эмоции захлестнули»
13:16
15
Максименко – о матче с ЦСКА: «Время возвращать долги»
13:09
5
Все новости
Все новости
Прогноз Сычева на дерби «Спартак» – ЦСКА
15:57
Бубнов – о словах Карпина, что он бьется за родину: «У тебя родина – Эстония»
15:22
Ивелин Попов ждет предложение от «Спартака»
15:15
1
Радимов рассказал об ожиданиях от работы Гусева в «Динамо»
14:42
Черданцев удивлен интересом «Спартака» к экс-тренеру «Барселоны»
14:28
Орлов объяснил падение результатов «Зенита»: «В этом я вижу все проблемы»
14:14
Экс-спартаковец Ивелин Попов анонсировал завершение карьеры
13:45
Семин сделал прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА
13:28
2
Мостовой извинился за свой поступок перед фанатами «Спартака»: «Эмоции захлестнули»
13:16
15
Максименко – о матче с ЦСКА: «Время возвращать долги»
13:09
5
Мостовой поделился подробностями своего похищения: «Очнулся, когда пытались затащить в машину»
12:51
4
Погребняк восхитился 19-летним игроком «Зенита»: «Вижу его в европейских грандах»
12:38
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 22 ноября 2025
12:36
Где смотреть матч «Спартак» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 22 ноября 2025
12:34
Где смотреть матч «Оренбург» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 22 ноября 2025
12:32
Черданцев назвал фаворита дерби «Спартак» – ЦСКА
12:27
5
Агент Солари высказался о возможном уходе игрока из «Спартака»
12:12
3
Бубнов обозначил главную проблему «Зенита»
11:54
6
Давыдов назвал фаворита дерби «Спартак» – ЦСКА: «Кто выиграет, тот и будет бороться за чемпионство»
11:40
Альба отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
11:33
6
Орлов назвал «самого реального» претендента на чемпионство в РПЛ
11:24
Главный талант «Зенита» порвал кресты на тренировке
11:09
8
Батракова сравнили с Пеле и Марадоной
10:58
4
Ротенберг дал пожелание Карпину после его ухода из «Динамо»
10:53
2
Головин предсказал победителя РПЛ-2025/26
10:37
4
Губерниев предложил трех тренеров «Спартаку»
10:31
4
Ромащенко объяснил провал Станковича в «Спартаке»
10:21
4
Глушаков предложил продавать самогон на российских стадионах
09:50
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 