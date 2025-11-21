Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита»: «Даже не утопическая, а провальная»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает неэффективным выбранный вектор «Зенита» по трансферам.

– Пусть и неофициально, но «Зенит» озвучил свой новый вектор развития. Прежде всего, это касается трансферной политики. Клуб стал теперь ориентироваться на приобретение молодых бразильских игроков с последующей перепродажей в страны Ближнего Востока.

– «Зенит» же копировал модель «Шахтера» 2000-х годов. Тут не надо иметь семь пядей во лбу. Покупаешь игроков сборной Бразилии и потом их перепродаешь.

Но это все было до того, как… А сегодня футбол изменился. Те же бразильцы с трудом попадают в четвертьфинал чемпионата мира. Не так много кудесников мяча сейчас выступают за топ-клубы мира.

Да, есть Винисиус в «Реале», но мало кто из соотечественников может встать с ним в один ряд.

– Да и на «Золотой мяч» очередь из бразильцев теперь не стоит.

– Никто особо в бразильский «дыр-дыр» не играет. Те же испанцы от него отошли и сразу успешно выступили на чемпионате Европы. Вот «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Где там бразильцы? Франция, Англия показывают совсем другой стиль – силовой, атлетичный.

Поэтому немножко «Зенит» опоздал в своем направлении.

– Получается, что да.

– И еще такой момент. Вот играл Кварацхелия в нашем чемпионате. Почему «Зенит» его не пригласил в свое время? Потому, что выступал за «Рубин»! Типа, как можно взять для нас игрока из казанского клуба? Мол, если не из «Барселоны», то и на хрен нам не нужен! А в «Наполи» не постеснялись...

– И не прогадали.

– Если вы купили Луиса Энрике за 35 миллионов евро, то попробуйте его потом хотя бы за ту же сумму продать. А вы возьмите молодого, талантливого, который прогрессирует, и потом действительно продадите с большим наваром.

– Это тяжело.

– Покажите мне спортивного директора в каком-нибудь ведущем клубе РПЛ, который потратил на новичка не 10-20 миллионов, а привел неизвестного парня за символические деньги, и он вдруг заиграл, потащил за собой партнеров. Нет, никому дешевые игроки не нужны. Потому что все хотят заработать на трансферах.

– Это понятно. Но «Зенит» как раз и продекларировал, что собирается сделать акцент на покупку недорогих талантов из Южной Америки с последующей перепродажей уже задорого на Ближний Восток.

– Это, на мой взгляд, утопия. На Ближнем Востоке нужны игроки сборных, засвеченные, с именем, и так далее – именно за это там платят деньги. За какого-нибудь латиноамериканца из «Зенита» никто просто так 50 миллионов не выложит.

Кто-то скажет: а как же Малком? Но не забывайте, сколько сезонов он провел до этого в «Барселоне». А если человек имеет в послужном списке только клуб из Петербурга – на успешный трансфер рассчитывать сложно. Более того, скажу, что саудитам даже не разрешат переход.

– Почему?

– Там немножко другая система. Решает не только клуб, а целая группа бизнесменов, инвесторов. Деньги выделяет страна, министерство, они решают. Поэтому не все так просто. Хотел бы посмотреть, как «Зенит» сможет южноамериканцев продать.

И второе – люди, которые определяют стратегию «сине-бело-голубых», должны понимать, что молодые, талантливые футболисты из Бразилии не хотят в 22-23 года ехать в ту же Саудовскую Аравию.

– Да, в этих краях лучше встречать спокойно футбольную старость.

– Поэтому они скорее кинут «Зенит» и уедут в Европу.

– Получается, что все-таки больше утопическая идея у руководства «сине-бело-голубых».

– Это даже не утопическая, а провальная. И я готов проконсультировать руководителей «Зенита», пусть позвонят – подробно расскажу, почему это не получится.