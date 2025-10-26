⚡️ Юран покинул «Серик Беледиеспор»

«Серик Беледиеспор» отправил в отставку главного тренера Сергея Юрана.
Об этом сообщил турецкий журналист Назим Тюркнас.
Это произошло после субботнего разгромного поражения от «Пендикспора» (0:4).
- Юран возглавил «Серик» летом.
- Команда занимает 13-е место из 20 во втором дивизионе Турции.
- «Серик» не побеждает с 19 сентября – 3 ничьих и 2 поражения в 5 матчах.
- Сообщалось, что в клубе 8 недель не платят деньги. Футболисты начали бойкотировать тренировки.
Источник: твиттер журналиста Назима Тюркнаса