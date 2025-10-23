Защитник «Галатасарая» хочет вернуться в РПЛ

Бывший игрок «Оренбурга» Казымджан Караташ думает о возвращении в Россию.

Он не провел ни одного матча за «Галатасарай» после возвращения из аренды, поэтому заинтересован в смене команды

22-летний турок хочет вернуться в РПЛ. По информации источника, он влюблeн в Россию и сейчас очень скучает по стране.

Караташ мог остаться в «Оренбурге», но ушел из-за неопределенности – по итогам сезона клуб вылетел в PARI Первую лигу, но потом его восстановили в высшем дивизионе вместо «Торпедо».

«Галатасарай» оценивает левого защитника в 1 миллион евро. Летом им интересовался «Локомотив».