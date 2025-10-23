Введите ваш ник на сайте
Защитник «Галатасарая» хочет вернуться в РПЛ

Сегодня, 19:10
1

Бывший игрок «Оренбурга» Казымджан Караташ думает о возвращении в Россию.

Он не провел ни одного матча за «Галатасарай» после возвращения из аренды, поэтому заинтересован в смене команды

22-летний турок хочет вернуться в РПЛ. По информации источника, он влюблeн в Россию и сейчас очень скучает по стране.

Караташ мог остаться в «Оренбурге», но ушел из-за неопределенности – по итогам сезона клуб вылетел в PARI Первую лигу, но потом его восстановили в высшем дивизионе вместо «Торпедо».

«Галатасарай» оценивает левого защитника в 1 миллион евро. Летом им интересовался «Локомотив».

Лига чемпионов. Осимхен оформил дубль за «Галатасарай» в ворота российского вратаря (3:1) 2
Представитель Абрамовича прокомментировал новость об инвестициях в «Галатасарай»
Абрамович станет инвестором лучшего клуба Турции 7
Источник: Legalbet
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Галатасарай Оренбург Караташ Казымджан
рылы
1761237099
сарай бесплатно подписывает всяких гюндоганов из сити, покупает осимхена за 75 лямов, почти впаривает тарасятнику драного куэсту - и тут вдруг игрок за 1 лям. на что он рассчитывал? в этом клубе ему не заиграть.
18+
