  Селюк предложил «Динамо» тренера: «Он как раз сейчас играет в Лиге чемпионов»

Селюк предложил «Динамо» тренера: «Он как раз сейчас играет в Лиге чемпионов»

Вчера, 23:23
1

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал тренера с опытом РПЛ, который мог бы возглавить «Динамо».

«Предлагаю «Динамо», если не получится у Гусева, то в апреле-мае обратиться к Франку Артиге.

Он как раз сейчас играет в [африканской] Лиге чемпионов, станет чемпионом с другой командой, и я считаю, что он будет супертренером для «Динамо», – cказал Селюк.

  • Артига работал в «Химках», откуда его уволили в апреле.
  • Также он возглавлял «Родину».
  • Испанский тренер – клиент Селюка.
  • У Франка есть опыт работы в академии «Барселоны».

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Атлетико Петролеос Динамо Артига Франк Селюк Дмитрий
Испанский тренер – клиент Селюка.----Вот оно чо Айболидыч, вот оно чо.
