Селюк предложил «Динамо» тренера: «Он как раз сейчас играет в Лиге чемпионов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал тренера с опытом РПЛ, который мог бы возглавить «Динамо».
«Предлагаю «Динамо», если не получится у Гусева, то в апреле-мае обратиться к Франку Артиге.
Он как раз сейчас играет в [африканской] Лиге чемпионов, станет чемпионом с другой командой, и я считаю, что он будет супертренером для «Динамо», – cказал Селюк.
- Артига работал в «Химках», откуда его уволили в апреле.
- Также он возглавлял «Родину».
- Испанский тренер – клиент Селюка.
- У Франка есть опыт работы в академии «Барселоны».
Источник: «Евро-футбол»