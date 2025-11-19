Селюк предложил «Динамо» тренера: «Он как раз сейчас играет в Лиге чемпионов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал тренера с опытом РПЛ, который мог бы возглавить «Динамо».

«Предлагаю «Динамо», если не получится у Гусева, то в апреле-мае обратиться к Франку Артиге.

Он как раз сейчас играет в [африканской] Лиге чемпионов, станет чемпионом с другой командой, и я считаю, что он будет супертренером для «Динамо», – cказал Селюк.