Рабинер взбешен катастрофической ситуацией в «Серике» Юрана и Садыгова

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о критической ситуации в турецком «Серике».

«Поражаюсь степени наивности людей. Что, Юран или Тихий не знали Туфана, не работали с ним? Что, не могли сложить дважды два и понять, чем все это закончится – а в данном случае, как оказалось, прямо с этого и начнется? Что, не видели похороны «Химок»? Куда вы едете?!

Ладно еще, молодой Берковский на эту разводку повелся. Но Гоцук, матерый, казалось, человечище? Ребята, ну не меняются такие люди, как Садыгов, нигде и никогда! Нет в них ничего человеческого, они кидали, кидают и будут кидать! Для этого и рождены! Это всe равно, что быть обманутым телефонным мошенником, а потом надеяться, что он усовестится и всe вернет. Ха-ха.

Объяснить то, что люди, уже будучи им обманутыми, продолжают этот маршрут в никуда, могу двумя причинами. Первая – возможный аргумент: «То, что не заплатил там, верну тут, всем святым клянусь». Тут мне сразу вспоминается великолепное название книги моего коллеги Ефима Шаинского: «Клянусь вашим здоровьем!» Вот им Садыгов на самом деле и клянется.

А вторую мне уже не один человек говорил: Туфан обладает нечеловеческим даром убеждения. Примерно таким же, как цинизмом. Ты идешь к заведомому, прожженному проходимцу, а выходишь как от мессии.

И, заметьте, именно таких, вроде бы уже закрыв, как в прошлом году, потом выпускают под домашний, а потом как-то вообще на все четыре стороны. Иначе он бы никуда не выехал и ничего в Турции не купил. Не то что клуб, а дубленку на развале.

Но он чудесным образом все это сделал. Потому что принцип большой волосатой лапы еще никто не отменял. Бывает, правда, что отменяют саму лапу. Но, видимо, пока это не тот случай.

Ну а турки – что, хоть чуть-чуть «пробить» этого деятеля не могли? Тоже хороши гуси. Вроде в XXI веке живем, интернет никто еще не отменял. В два клика всe находится. Нет, и они ведутся. Тоже, что ли, на его дар убеждения, что черное – это белое, и наоборот?

Интересно, когда и чем всe-таки закончатся приключения этого международного кота Базилио. А то как-то уже совсем всe за гранью», – написал Рабинер.