Дзюба: «Устал, что люди между собой говорят одно, а на публике стараются оставаться белыми и хорошими»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба объяснил, зачем ранее дал большое интервью.

«Действительно, очень большой резонанс вызвало интервью «Матч ТВ». Я осознавал, что отклик будет большой, все‑таки не первый раз уже, но не думал, что настолько. Значит, людям интересно, и всe было не зря.

Как я и сказал, буду раз в год говорить на все темы, откровенно отвечать на любые вопросы, которые касаются чего‑либо. Потому что я устал от того, что люди, в том числе в футболе, между собой говорят одно, а на публике стараются оставаться белыми и хорошими. Моя позиция, что критика и попытка достучаться до правды – это и есть прогресс», – сказал Дзюба.

Дзюба подписал контракт с «Акроном» в сентябре.

Форвард забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах за команду.

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