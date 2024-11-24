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    • Дзюба: «Устал, что люди между собой говорят одно, а на публике стараются оставаться белыми и хорошими»

    Дзюба: «Устал, что люди между собой говорят одно, а на публике стараются оставаться белыми и хорошими»

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба объяснил, зачем ранее дал большое интервью.

    «Действительно, очень большой резонанс вызвало интервью «Матч ТВ». Я осознавал, что отклик будет большой, все‑таки не первый раз уже, но не думал, что настолько. Значит, людям интересно, и всe было не зря.

    Как я и сказал, буду раз в год говорить на все темы, откровенно отвечать на любые вопросы, которые касаются чего‑либо. Потому что я устал от того, что люди, в том числе в футболе, между собой говорят одно, а на публике стараются оставаться белыми и хорошими. Моя позиция, что критика и попытка достучаться до правды – это и есть прогресс», – сказал Дзюба.

    • Дзюба подписал контракт с «Акроном» в сентябре.
    • Форвард забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах за команду.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    рылы
    1732444773
    он же не заткнётся после завершения карьеры, не такой тип футболистов, о которых вспоминают только на матче легенд. ему нужна трибуна. и если он будет издеть на рутубе - это одно. а если всплывёт на матч тв, то можно вешаться. сегодня игру прокомментирует дзюба, обзор тура с дзюбой, новости с дзюбой, все на матч с дзюбой, передача пошалим с орзул и дзюбой. дзюба, дзюба, дзюба. млять.
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    subbotaspartak
    1732445753
    ...стараются оставаться белыми и хорошими... а ты теперь нехороший и цветной?...
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    Питерский князь
    1732446566
    Бомбардир, каждый раз пишите сколько Дзюбе лет. Поржать можно.
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