Игрок «Торпедо»: «В университете приходилось «заносить» – уходило много денег»

Форвард «Торпедо» Илья Стефанович признался, что давал взятки в период учебы в университете.

– Вот смотри, 2017-й, второй сезон в «Афипсе». Мне 20 лет, еще учеба – при всем уважении к нашей образовательной системе, приходилось где-то что-то «заносить».

На это уходило много денег, и тоже не без помощи мамы.

– Просто чтобы закрыть сессию?

– Ну да. Так вот, тогда я получал 50 тысяч. Для меня тогда это было «вау».