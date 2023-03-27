Игрок «Торпедо»: «В университете приходилось «заносить» – уходило много денег»

Форвард «Торпедо» Илья Стефанович признался, что давал взятки в период учебы в университете.
– Вот смотри, 2017-й, второй сезон в «Афипсе». Мне 20 лет, еще учеба – при всем уважении к нашей образовательной системе, приходилось где-то что-то «заносить».
На это уходило много денег, и тоже не без помощи мамы.
– Просто чтобы закрыть сессию?
– Ну да. Так вот, тогда я получал 50 тысяч. Для меня тогда это было «вау».
- Стефановичу 26 лет.
- В феврале он перешел в «Торпедо» из «Волгаря».
- У него 1 гол в 3 матчах РПЛ.
Источник: Sport24