02.03.2026, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-1-1-3-1
13
Волков
49
Дятлов
55
Крижан
26
Мещанинов
88
Сокол
6
Фищенко
5
Егорычев
77
Корян
9
Максименко
17
Бакаев
99
Тимошенко
3-3-2-1-1
51
Митров
2
Косогоров
62
Карпов
53
Котин
44
Корнюшин
64
Ланин
5
Маляров
15
Самойлов
18
Мирошниченко
21
Галоян
77
Гонгапшев
5
Егорычев
38
Мусаев
38
Мусаев
5
Егорычев
77
Корян
10
Рейна
10
Рейна
77
Корян
17
Бакаев
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
17
Бакаев
18
Мирошниченко
50
Голубев
50
Голубев
18
Мирошниченко
15
Самойлов
17
Никитин
17
Никитин
15
Самойлов
77
Гонгапшев
11
Порохов
11
Порохов
77
Гонгапшев
2
Косогоров
61
Малахов
61
Малахов
2
Косогоров
5
Маляров
9
Стефанович
9
Стефанович
5
Маляров
Остались в запасе
Родина
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
22
Артем Бескибальный
ЛЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Артем Концевой
ЛВ
44
Керфала Сиссоко
ЦФ
99
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
1
Артем Исмагилов
ВР
55
Виталий Лысцов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
22
Артем Бескибальный
ЛЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Артем Концевой
ЛВ
44
Керфала Сиссоко
ЦФ
99
Артур Гарибян
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Исмагилов
ВР
55
Виталий Лысцов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Родина - Шинник
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Шинника», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Шинник»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»