  • Главная
  • Новости
  «Родина» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

«Родина» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

2 марта, 17:29
Родина
02.03.2026, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
12' А. Максименко 90' Й. Рейна
83' Д. Самойлов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
5
Кирилл Маляров
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
21
Артур Галоян
АП
77
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
22
Артем Бескибальный
ЛЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Артем Концевой
ЛВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
44
Керфала Сиссоко
ЦФ
99
Артур Гарибян
ЦФ
Шинник
1
Артем Исмагилов
ВР
55
Виталий Лысцов
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
17
Кирилл Никитин
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
61
Артем Малахов
ПВ
9
Илья Стефанович
ЦФ
88
Денис Миронов
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Волков
49
Дятлов
55
Крижан
26
Мещанинов
88
Сокол
6
Фищенко
5
Егорычев
77
Корян
9
Максименко
17
Бакаев
99
Тимошенко
3-3-2-1-1
51
Митров
2
Косогоров
62
Карпов
53
Котин
44
Корнюшин
64
Ланин
5
Маляров
15
Самойлов
18
Мирошниченко
21
Галоян
77
Гонгапшев
5
Егорычев
38
Мусаев
38
Мусаев
5
Егорычев
77
Корян
10
Рейна
10
Рейна
77
Корян
17
Бакаев
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
17
Бакаев
18
Мирошниченко
50
Голубев
50
Голубев
18
Мирошниченко
15
Самойлов
17
Никитин
17
Никитин
15
Самойлов
77
Гонгапшев
11
Порохов
11
Порохов
77
Гонгапшев
2
Косогоров
61
Малахов
61
Малахов
2
Косогоров
5
Маляров
9
Стефанович
9
Стефанович
5
Маляров
Остались в запасе
Родина
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
22
Артем Бескибальный
ЛЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Артем Концевой
ЛВ
44
Керфала Сиссоко
ЦФ
99
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
1
Артем Исмагилов
ВР
55
Виталий Лысцов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
22
Артем Бескибальный
ЛЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Артем Концевой
ЛВ
44
Керфала Сиссоко
ЦФ
99
Артур Гарибян
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Исмагилов
ВР
55
Виталий Лысцов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Родина - Шинник
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Шинника», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина»«Шинник»

«Родина» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Шинник Родина
