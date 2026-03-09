09.03.2026, понедельник, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
4-1-2-1-2
51
Митров
32
Косогоров
53
Котин
62
Карпов
44
Корнюшин
64
Ланин
21
Мирошниченко
15
Самойлов
21
Галоян
23
Стефанович
77
Гонгапшев
3-2-3-2
31
Беленов
5
Кутин
14
Агапов
55
Шляков
22
Юсупов
18
Камилов
7
Перченок
88
Агеян
9
Липовой
11
Минатулаев
8
Исаев
53
Котин
2
Бозов
2
Бозов
53
Котин
21
Мирошниченко
50
Голубев
50
Голубев
21
Мирошниченко
77
Гонгапшев
88
Миронов
88
Миронов
77
Гонгапшев
88
Агеян
11
Якуев
11
Якуев
88
Агеян
9
Липовой
23
Ахатов
23
Ахатов
9
Липовой
8
Исаев
27
Майоров
27
Майоров
8
Исаев
11
Минатулаев
70
Ортис
70
Ортис
11
Минатулаев
Остались в запасе
Шинник
Уфа
95
Денис Вамбольт
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
23
Виктор Нафиков
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
23
Виктор Нафиков
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Шинник - Уфа
2
1
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Уфы», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Уфа»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»