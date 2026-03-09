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  • «Шинник» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

«Шинник» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

9 марта, 13:50
Шинник
09.03.2026, понедельник, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
40' А. Гонгапшев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Мирошниченко
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
77
Альбек Гонгапшев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Александр Перченок
ПВ
11
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
23
Данил Ахатов
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
4-1-2-1-2
51
Митров
32
Косогоров
53
Котин
62
Карпов
44
Корнюшин
64
Ланин
21
Мирошниченко
15
Самойлов
21
Галоян
23
Стефанович
77
Гонгапшев
3-2-3-2
31
Беленов
5
Кутин
14
Агапов
55
Шляков
22
Юсупов
18
Камилов
7
Перченок
88
Агеян
9
Липовой
11
Минатулаев
8
Исаев
53
Котин
2
Бозов
2
Бозов
53
Котин
21
Мирошниченко
50
Голубев
50
Голубев
21
Мирошниченко
77
Гонгапшев
88
Миронов
88
Миронов
77
Гонгапшев
88
Агеян
11
Якуев
11
Якуев
88
Агеян
9
Липовой
23
Ахатов
23
Ахатов
9
Липовой
8
Исаев
27
Майоров
27
Майоров
8
Исаев
11
Минатулаев
70
Ортис
70
Ортис
11
Минатулаев
Остались в запасе
Шинник
Уфа
95
Денис Вамбольт
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
23
Виктор Нафиков
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
23
Виктор Нафиков
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Шинник - Уфа
2
1
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Уфы», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник»«Уфа»

«Шинник» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Уфа Шинник
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