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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Чайка
Уфа - Чайка: обзор матча 20 сентября 2024
Уфа
20.09.2024, пятница, 16:00
Россия. Первая лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Чайка
7'
Н. Маляров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Чайка
90'
+5
Желтая карточка
А. Хохлачев
87'
Желтая карточка
М. Штепа
74'
Замена
А. Ивашин
️️️️
В. Руденко
Замена
Ш. Исаев
️️️️
В. Бочеров
74'
Замена
Р. Пасевич
️️️️
К. Муллин
73'
Желтая карточка
В. Бочеров
71'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
А. Теняев
66'
46'
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
М. Бамматгереев
Замена
В. Ложкин
️️️️
А. Анисимов
46'
45'
Красная карточка
А. Нестеров
44'
Желтая карточка
Н. Маляров
Желтая карточка
А. Анисимов
36'
Желтая карточка
Д. Кутин
27'
7'
ГОЛ! 0:1!
Н. Маляров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
3-2-3-2
1
Баклов
62
Карпов
45
Теняев
5
Кутин
15
Бочеров
17
Анисимов
9
Адаев
88
Агеян
7
Перченок
9
Муллин
11
Гуренко
3-1-2-2-2
1
Штепа
2
Нестеров
99
Евдокимов
45
Кармаев
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
7
Маляров
13
Янов
11
Николаев
7
Хохлачев
19
Руденко
45
Теняев
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
45
Теняев
15
Бочеров
8
Исаев
8
Исаев
15
Бочеров
9
Муллин
97
Пасевич
97
Пасевич
9
Муллин
17
Анисимов
25
Ложкин
25
Ложкин
17
Анисимов
19
Руденко
24
Ивашин
24
Ивашин
19
Руденко
10
Бамматгереев
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
10
Бамматгереев
Остались в запасе
Уфа
Чайка
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Уфа - Чайка
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Стадион:
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