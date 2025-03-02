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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Уфа
Чайка - Уфа: обзор матча 02 марта 2025
Чайка
02.03.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
52'
С. Библик
90+5'
Н. Мацхарашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Уфа
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Н. Мацхарашвили
89'
Замена
В. Карпов
️️️️
М. Агеян
Замена
Я. Арбузов
️️️️
Д. Янов
81'
78'
Замена
В. Ложкин
️️️️
А. Гуренко
Замена
Н. Маляров
️️️️
М. Бамматгереев
77'
63'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
К. Троянов
ГОЛ! 1:0!
С. Библик
52'
46'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
И. Черняк
41'
Желтая карточка
Д. Кутин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
13
Данила Янов
АП
77
Станислав Библик
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
3-1-1-3-2
95
Ходанович
32
Пивоваров
45
Кармаев
4
Ибрагимов
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
11
Николаев
13
Янов
77
Лазарев
7
Хохлачев
77
Библик
3-2-3-2
1
Баклов
5
Кутин
45
Теняев
44
Корнюшин
15
Бочеров
79
Троянов
11
Гуренко
88
Агеян
7
Перченок
9
Муллин
22
Черняк
10
Бамматгереев
7
Маляров
7
Маляров
10
Бамматгереев
13
Янов
19
Арбузов
19
Арбузов
13
Янов
88
Агеян
62
Карпов
62
Карпов
88
Агеян
22
Черняк
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
22
Черняк
79
Троянов
8
Исаев
8
Исаев
79
Троянов
11
Гуренко
25
Ложкин
25
Ложкин
11
Гуренко
Остались в запасе
Чайка
Уфа
1
Михаил Штепа
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
19
Владислав Руденко
ЦФ
40
Алексей Чернов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Чайка - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
- : -
05.12.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Альмир Хатмуллин (Московская область)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Владимир Шамара (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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