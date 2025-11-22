Матч 20-го тура Первой лиги России, в котором встречаются «Уфа» и «Факел», обещает быть увлекательным. Уфа продолжает бороться за сохранение места в среднем эшелоне таблицы, а «Факел» – лидер чемпионата и фаворит данного матча.

«Уфа»

После 19 туров Уфа занимает 15 место с 19 очками. В предыдущем туре команда проиграла «Арсеналу Туле» (1:2), что продолжило их серию неудач. Лучший бомбардир команды, Дилан Ортис, забил 5 голов в 14 матчах. В последних 5 играх «Уфа» забивает в среднем 1.8 гола за матч, но также пропускает 1.4 гола. На домашнем стадионе команда в последних 5 играх показала хороший атакующий потенциал, но в то же время слабая защита позволяет пропускать голы.

«Факел»

«Факел» в этом сезоне выступает уверенно, занимая 1 место в турнирной таблице с 42 очками. В предыдущем туре команда победила «Сокол» (1:0) и продлила свою победную серию. Лучший бомбардир команды Беляйди Пуси имеет 10 голов в 18 матчах. В последних 5 играх «Факел» забивает в среднем 1.6 гола за матч, при этом пропускает 1.2 гола. Важно отметить, что «Факел» не проигрывает в последних 3 матчах и продолжает показывать стабильные результаты как в атаке, так и в защите.

Факты о командах

«Уфа»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.8 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.4 гола за игру.

Не выигрывает в 7 последних матчах.

Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

«Факел»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру.

Побеждает в 3 последних матчах.

Забивает в 4 из 5 последних выездных матчей.

Прогноз на матч

«Уфа» будет пытаться продлить свою атакующую форму и забить хотя бы один гол в этом матче, так как команда постоянно ведет борьбу за места в середине таблицы. Однако защита команды недостаточно стабильна, что может сыграть против них, особенно против такой команды, как «Факел», который на данный момент является лидером лиги. «Факел» в последних матчах продемонстрировал уверенность в атаке и в обороне, что позволяет считать их фаворитами встречи.

Несмотря на проблемную защиту, «Уфа» может создать проблемы в атаке, но «Факел» имеет явное преимущество в классе и должен победить в этом матче. Ожидается, что «Факел» забьет, а «Уфа» также вполне может найти путь к воротам соперника.

Рекомендованные ставки: