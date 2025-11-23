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  • «Уфа» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Уфа» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 12:50
Уфа
23.11.2025, воскресенье, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
0 : 4
Завершен
Факел
2' Н. Гиоргобиани 6' А. Габараев 31' Б. Пуси (П) 64' А. Багамаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
75
Булат Бакиров
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Нури Абдоков
АП
77
Лука Багателия
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
3-1-1-3-2
40
Чернов
22
Хомуха
45
Теняев
55
Шляков
10
Гыстаров
22
Юсупов
15
Хабалов
88
Агеян
7
Перченок
70
Ортис
96
Барановский
3-1-1-3-2
1
Фролкин
20
Юрганов
53
Журавлев
5
Габараев
23
Якимов
52
Нетфуллин
10
Альшин
99
Гиоргобиани
8
Багамаев
19
Пуси
90
Турищев
45
Теняев
17
Озманов
17
Озманов
45
Теняев
15
Хабалов
69
Ханенко
69
Ханенко
15
Хабалов
96
Барановский
79
Троянов
79
Троянов
96
Барановский
7
Перченок
23
Ахатов
23
Ахатов
7
Перченок
10
Альшин
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Альшин
52
Нетфуллин
97
Магомедов
97
Магомедов
52
Нетфуллин
99
Гиоргобиани
99
Абдоков
99
Абдоков
99
Гиоргобиани
8
Багамаев
77
Багателия
77
Багателия
8
Багамаев
90
Турищев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
90
Турищев
Остались в запасе
Уфа
Факел
31
Александр Беленов
ВР
75
Булат Бакиров
ВР
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Уильямс Чимези
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
75
Булат Бакиров
ВР
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Уильямс Чимези
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Уфа - Факел
3
1
Всего ударов по воротам
2
11
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
11

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Факела», 20-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Факел»

«Уфа» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Факел Уфа
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