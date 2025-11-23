23.11.2025, воскресенье, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
3-1-1-3-2
40
Чернов
22
Хомуха
45
Теняев
55
Шляков
10
Гыстаров
22
Юсупов
15
Хабалов
88
Агеян
7
Перченок
70
Ортис
96
Барановский
3-1-1-3-2
1
Фролкин
20
Юрганов
53
Журавлев
5
Габараев
23
Якимов
52
Нетфуллин
10
Альшин
99
Гиоргобиани
8
Багамаев
19
Пуси
90
Турищев
45
Теняев
17
Озманов
17
Озманов
45
Теняев
15
Хабалов
69
Ханенко
69
Ханенко
15
Хабалов
96
Барановский
79
Троянов
79
Троянов
96
Барановский
7
Перченок
23
Ахатов
23
Ахатов
7
Перченок
10
Альшин
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Альшин
52
Нетфуллин
97
Магомедов
97
Магомедов
52
Нетфуллин
99
Гиоргобиани
99
Абдоков
99
Абдоков
99
Гиоргобиани
8
Багамаев
77
Багателия
77
Багателия
8
Багамаев
90
Турищев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
90
Турищев
Остались в запасе
Уфа
Факел
31
Александр Беленов
ВР
75
Булат Бакиров
ВР
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Уильямс Чимези
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
75
Булат Бакиров
ВР
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Уильямс Чимези
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Уфа - Факел
3
1
Всего ударов по воротам
2
11
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
11
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Факела», 20-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Факел»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»