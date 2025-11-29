29.11.2025, суббота, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-3-1-3
1
Фадеев
17
Каптилович
24
Придава
56
27
Крутовских
18
Иванов
66
Петин
7
Джебов
83
Ищенко
18
Соколов
25
Гуляев
2-1-3-4
31
Беленов
55
Шляков
22
Хомуха
79
Троянов
7
Перченок
96
Барановский
15
Хабалов
17
Минатулаев
8
Исаев
88
Агеян
23
Ахатов
17
Каптилович
38
Топинка
38
Топинка
17
Каптилович
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
83
Ищенко
77
Библик
77
Библик
83
Ищенко
15
Хабалов
17
Озманов
17
Озманов
15
Хабалов
96
Барановский
10
Гыстаров
10
Гыстаров
96
Барановский
8
Исаев
88
Чимези
88
Чимези
8
Исаев
23
Ахатов
70
Ортис
70
Ортис
23
Ахатов
Остались в запасе
Чайка
Уфа
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
59
Арсений Гердт
АП
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ПЗ
97
Артем Полесовщиков
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
59
Арсений Гердт
АП
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ПЗ
97
Артем Полесовщиков
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Чайка - Уфа
3
3
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Уфы», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Уфа»
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Источник: «Бомбардир»