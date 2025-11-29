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  • «Чайка» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

«Чайка» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

29 ноября 2025, 12:50
Чайка
29.11.2025, суббота, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
70' А. Соколов (П)
80' Д. Ортис (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
23
Данил Ахатов
АП
88
Мигран Агеян
АП
8
Шамиль Исаев
АП
96
Алексей Барановский
АП
7
Александр Перченок
ПВ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
97
Артем Полесовщиков
ЦП
88
Уильямс Чимези
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
3-3-1-3
1
Фадеев
17
Каптилович
24
Придава
56
27
Крутовских
18
Иванов
66
Петин
7
Джебов
83
Ищенко
18
Соколов
25
Гуляев
2-1-3-4
31
Беленов
55
Шляков
22
Хомуха
79
Троянов
7
Перченок
96
Барановский
15
Хабалов
17
Минатулаев
8
Исаев
88
Агеян
23
Ахатов
17
Каптилович
38
Топинка
38
Топинка
17
Каптилович
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
83
Ищенко
77
Библик
77
Библик
83
Ищенко
15
Хабалов
17
Озманов
17
Озманов
15
Хабалов
96
Барановский
10
Гыстаров
10
Гыстаров
96
Барановский
8
Исаев
88
Чимези
88
Чимези
8
Исаев
23
Ахатов
70
Ортис
70
Ортис
23
Ахатов
Остались в запасе
Чайка
Уфа
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
59
Арсений Гердт
АП
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ПЗ
97
Артем Полесовщиков
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
59
Арсений Гердт
АП
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ПЗ
97
Артем Полесовщиков
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Чайка - Уфа
3
3
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Уфы», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Уфа»

«Чайка» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Уфа Чайка
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