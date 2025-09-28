Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Россия. PARI Первая лига
Уфа - Челябинск
Уфа - Челябинск: онлайн-трансляция 28 сентября 2025
Уфа
28.09.2025, воскресенье, 12:00
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
- : -
Не начался
Челябинск
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Уфа - Челябинск
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Уфа
Челябинск
«Иркутск» – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 9.50
23 сентября, 08:58
«Фанком» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 8.00
23 сентября, 08:39
«Арсенал» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025
20 сентября, 15:50
«Челябинск» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025
20 сентября, 13:50
«Арсенал» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 9.50
19 сентября, 10:45
«Фанком» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 8.00
23 сентября, 08:39
«Арсенал» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025
20 сентября, 15:50
«Арсенал» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 9.50
19 сентября, 10:45
«Уфа» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025
15 сентября, 15:50
«Уфа» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
14 сентября, 09:06
«Иркутск» – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 9.50
23 сентября, 08:58
«Челябинск» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025
20 сентября, 13:50
«Челябинск» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.90
19 сентября, 08:36
«СКА Хабаровск» – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 3.3
13 сентября, 10:04
«Челябинск» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025
8 сентября, 15:50
Больше новостей
Россия. PARI Первая лига
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Уфа
- : -
28.09.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
- : -
28.09.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Факел
- : -
28.09.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Спартак К
- : -
29.09.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
- : -
29.09.2025
Торпедо
Последние матчи
Уфа
Челябинск
Россия. Кубок, 4 раунд
Фанком
1 : 1
24.09.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
20.09.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Челябинск
4 : 0
20.09.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа
2 : 3
15.09.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
14.09.2025
Челябинск
Россия. Кубок, 4 раунд
Фанком
1 : 1
24.09.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
20.09.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа
2 : 3
15.09.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Черноморец
3 : 2
07.09.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Торпедо
0 : 0
03.09.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Челябинск
4 : 0
20.09.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
14.09.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Челябинск
1 : 0
08.09.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Челябинск
1 : 1
04.09.2025
Факел
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 1
30.08.2025
Челябинск
