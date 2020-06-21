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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Тамбов
Уфа - Тамбов: обзор матча 21 июня 2020
Уфа
21.06.2020, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Тамбов
20'
Д. Фомин (П)
90+2'
Н. Гиоргобиани
77'
М. Костюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Тамбов
ГОЛ! 2:1!
Н. Гиоргобиани
Пас отдал
Д. Фомин
90'
+2
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Сухов
86'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
К. Карп
86'
81'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
М. Костюков
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Костюков
Пас отдал
В. Чуперка
74'
Замена
А. Федчук
️️️️
П. Карасев
74'
Замена
И. Юрганов
️️️️
А. Филин
Желтая карточка
К. Карп
73'
70'
Желтая карточка
А. Филин
Замена
А. Козлов
️️️️
Л. Бизяк
68'
Замена
А. Алиев
️️️️
В. Кротов
66'
57'
Желтая карточка
В. Чуперка
56'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
В. Обухов
46'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
Е. Шляков
36'
Красная карточка
Г. Тетрашвили
30'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
Желтая карточка
В. Кротов
30'
26'
Желтая карточка
А. Грицаенко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Фомин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
33
Александр Сухов
ЦП
5
Боян Йокич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Остон Урунов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Беленов
24
Неделчару
4
Никитин
5
Табидзе
74
Фомин
55
Карп
33
Сухов
5
Йокич
11
Урунов
57
Кротов
77
Бизяк
3-3-2-1-1
88
Шелия
25
Филин
27
Грицаенко
58
Ойеволе
55
Шляков
18
Карасев
22
Рыбин
3
Тетрашвили
92
Чуперка
77
Костюков
13
Обухов
55
Карп
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
55
Карп
33
Сухов
43
Терентьев
43
Терентьев
33
Сухов
57
Кротов
10
Алиев
10
Алиев
57
Кротов
77
Бизяк
32
Козлов
32
Козлов
77
Бизяк
55
Шляков
18
Каплиенко
18
Каплиенко
55
Шляков
25
Филин
20
Юрганов
20
Юрганов
25
Филин
13
Обухов
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
13
Обухов
18
Карасев
10
Федчук
10
Федчук
18
Карасев
77
Костюков
9
Мамтов
9
Мамтов
77
Костюков
Остались в запасе
Уфа
Тамбов
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Уфа - Тамбов
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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