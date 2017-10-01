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  • Тетрашвили: «Отсидеться в обороне и получить очко? Такой установки у «Анжи» не бывает никогда»

Тетрашвили: «Отсидеться в обороне и получить очко? Такой установки у «Анжи» не бывает никогда»

1 октября 2017, 08:05

Защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили не считает, что плохое поле на стадионе в Каспийске сыграет на руку его команде во встрече с «Зенитом». Футболист отметил, что обе команды будут играть в одинаковых условиях.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» состоится в воскресенье, 1 октября.

— Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказывал недавно, что газон в Каспийске позволяет только бороться, а не играть в футбол.

— У нас люди стараются привести поле в порядок, идет хорошая работа. Конечно, качество газона могло быть и лучше, но эта такая ситуации, когда обе команды находятся в равных условиях. Всегда хочется играть на идеальных полях, но не всегда это получается.

— И все-таки у «Анжи» есть преимущество своего стадиона плюс «Зенит» потратил силы в Лиге Европы. Способны ли отнять очки у лидера?

— Каждый футболист перед игрой рассчитывает только на победу. Несмотря на то, кто перед тобой — «Зенит» или кто-то еще. На поле отдадим все силы и постараемся выполнить все требования тренера.

— Иногда бывает лучше сразу отсидеться и получить очко за ничью.

— Такой установки у «Анжи» не бывает никогда. Будешь удерживать ничью с первых минут — плохо сыграешь.

— Вы в центре поля наверняка столкнетесь с Леандро Паредесом, уже знаете, как остановить аргентинца и мешать ему делать фирменные длинные передачи?

— Всегда выкладываюсь полностью, независимо от соперника, который выходит на поле. Конкретно манеру игры Паредеса не изучал, но пусть попробует что-нибудь сделать на поле! (Улыбается.) Я выложусь по максимуму.

— Кто самый опасный в «Зените»?

— Это очень хорошо укомплектованная команда. Кокорин много забивает, хороший отрезок у него идет, Лунев не пропускает. Наверное, успех «Зенита» и объясняется всем этим. Лидируют они, конечно, не просто так — это в том числе объясняется и работой тренерского штаба… Но ничего страшного для «Анжи» тут нет, нам нужно заниматься своим делом.

— Самая сильная черта нынешнего «Анжи» при Вадиме Скрипченко?

— Наш коллектив. Сейчас мы привыкаем к требованиям Вадима Викторовича, он требует от нас больше быстрых атак, действовать на скорости, а не просто держаться за мяч. С каждым матчем мы добавляем, появляется сплоченность.

— Еще зимой президент «Анжи» Осман Кадиев говорил о том, что в команде появится много местных ребят, много молодежи. Чувствуется, что болельщики хотят видеть своих на поле? Вы тоже приехали в «Анжи», у вас же южная кровь…

— Конечно, у нас есть ребята молодые, которые появляются из «дубля» и тренируются с нами. Видно, что в городе хотят видеть молодежь в «Анжи».

— Вообще, как считаете, насколько важно в современном футболе, где проворачиваются тысячи переходов ежегодно, количество местных футболистов на поле в твоей команде?

— Возьмем условную команду, у которой не стоят высокие задачи в сезоне. Если глобальных целей нет, то точно нужно ставить молодежь, без вариантов! Другой вопрос — есть ли эта молодежь? Для этого нужно, чтобы успешно работала своя академия. Знаете, это довольно непростая ситуация… Но могу сказать, что болельщикам нужны свои ребята из своего города в командах, это сто процентов! Особенно в дальних городах, это очень важно.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Тетрашвили Гурам
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