Защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили рассказал о возможном бойкоте матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА. Игра пройдет 19 октября.

«На данный момент ребята еще не решили насчет бойкота. У нас нет такого, чтобы пять человек заставляли выйти или бойкотировать. Учитывается мнение каждого.

От руководства пока никаких действий не видно. Не смотрел, какая информация в СМИ. Говорю, как есть у нас. Мы футболисты и хотим играть в футбол, но когда к пацанам нет никакого отношения, то обидно немножко», – сказал Тетрашвили.

Белоруков – больше не капитан «Анжи». Ранее он поддержал бойкот матча против ЦСКА