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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Защитник «Анжи» – перед матчем с ЦСКА: «Еще не решили насчет бойкота»

    Защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили рассказал о возможном бойкоте матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА. Игра пройдет 19 октября.

    «На данный момент ребята еще не решили насчет бойкота. У нас нет такого, чтобы пять человек заставляли выйти или бойкотировать. Учитывается мнение каждого.

    От руководства пока никаких действий не видно. Не смотрел, какая информация в СМИ. Говорю, как есть у нас. Мы футболисты и хотим играть в футбол, но когда к пацанам нет никакого отношения, то обидно немножко», – сказал Тетрашвили.

    Белоруков – больше не капитан «Анжи». Ранее он поддержал бойкот матча против ЦСКА

    Источник: Чемпионат

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    17.10.2018 22:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 октября 2018, 04:14

      Хватит трендеть.
      Уже в самолёт сели.
      Если мужики, так играйте как мужики.

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      Рейтинг: +729

      deimos88 17 октября 2018, 23:27

      СКА зае***ли твари тупые,идите на рынок фуры разгружать вместо физухи, ощущение будто 20 тысяч зарабатывают,пол России в страной глубинке так живёт,месяцами не получают ни копейки, а вы СКА получая миллионы не имеете в заначке ничего??чмошники двуличные, снять вас всех тварей с бюджетов краев и областей,чтоб пошли на нормальную работу

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 17 октября 2018, 23:19

      Ой б** пойдете играть как миленькие

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