Белоруков – больше не капитан «Анжи». Ранее он поддержал бойкот матча против ЦСКА

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился мнением о возможном бойкоте встречи 11-го тура чемпионата России с ЦСКА.

– Белоруков от лица коллектива озвучил ультиматум. Как вы отнеслись к его публичным высказываниям?

– Отдельно с ним не разговаривал на эту тему. А его интервью… Белоруков вправе высказывать свое мнение. Запретить ему выступать публично не могу и не собираюсь. Но я сторонник того, чтобы команда не делилась на тех, кто будет играть и кто не будет.

Мой изначальный посыл: либо все вместе выходим на поле, либо все вместе не выходим. Надо оставаться единым коллективом. Поэтому неправильно говорить, что Белоруков выражал общее мнение «Анжи». Ни о каких ультиматумах пока речь не идет.

– Белоруков пропустит матч с ЦСКА из-за дисквалификации. Он сейчас тренируется в общей группе?

– Нет, Дмитрий не участвует в тренировках. Но с красной карточкой это никак не связано.

– Это его личное решение, или его наказали за интервью?

– Пока я работаю тренером, сами футболисты такие решения принимать не могут. Чье это решение? Не хочу комментировать.

– Но получается, это ваше решение. Разве нет?

– Давайте все-таки без комментариев.

– Есть другие футболисты, которые не готовятся к матчу с ЦСКА?

– Нет. Все остальные – в обойме. А по Белорукову скажу вот что. Дмитрий – несомненно очень опытный футболист. У него непререкаемый авторитет в коллективе. Мы все уважаем его за достижения. Однако капитан команды у нас теперь Гурам Тетрашвили.

Сообщалось, что футболисты махачкалинского клуба рассматривали бойкот встречи из-за задержки по зарплате. Матч состоится в пятницу, 19-го октября.