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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Белоруков – больше не капитан «Анжи». Ранее он поддержал бойкот матча против ЦСКА

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился мнением о возможном бойкоте встречи 11-го тура чемпионата России с ЦСКА.

    – Белоруков от лица коллектива озвучил ультиматум. Как вы отнеслись к его публичным высказываниям?

    – Отдельно с ним не разговаривал на эту тему. А его интервью… Белоруков вправе высказывать свое мнение. Запретить ему выступать публично не могу и не собираюсь. Но я сторонник того, чтобы команда не делилась на тех, кто будет играть и кто не будет.

    Мой изначальный посыл: либо все вместе выходим на поле, либо все вместе не выходим. Надо оставаться единым коллективом. Поэтому неправильно говорить, что Белоруков выражал общее мнение «Анжи». Ни о каких ультиматумах пока речь не идет.

    – Белоруков пропустит матч с ЦСКА из-за дисквалификации. Он сейчас тренируется в общей группе?

    – Нет, Дмитрий не участвует в тренировках. Но с красной карточкой это никак не связано.

    – Это его личное решение, или его наказали за интервью?

    – Пока я работаю тренером, сами футболисты такие решения принимать не могут. Чье это решение? Не хочу комментировать.

    – Но получается, это ваше решение. Разве нет?

    – Давайте все-таки без комментариев.

    – Есть другие футболисты, которые не готовятся к матчу с ЦСКА?

    – Нет. Все остальные – в обойме. А по Белорукову скажу вот что. Дмитрий – несомненно очень опытный футболист. У него непререкаемый авторитет в коллективе. Мы все уважаем его за достижения. Однако капитан команды у нас теперь Гурам Тетрашвили.

    Сообщалось, что футболисты махачкалинского клуба рассматривали бойкот встречи из-за задержки по зарплате. Матч состоится в пятницу, 19-го октября.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.10.2018 00:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 11:19

      Конечно вся эта обстановка не способствует нормальной жизни команды.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 18 октября 2018, 00:05

      сегодня - не играм, потом - играм, как в песочнице, что скажешь - орлы ведь -птица вольная...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 октября 2018, 08:34

      Эти безденежные конвульсии будут тянуть до 15-го тура включительно.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 17 октября 2018, 05:16

      Начались санкции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 октября 2018, 02:26

      Дима забузил. А может и правильно сделал?

      0
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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement 17 октября 2018, 01:21

      Угрозами заставят играть бесплатно. Несогласных на лавку. Сурово у них там.

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