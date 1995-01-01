Сафонов, Шомуродов и Азмун – в символической сборной 3-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную третьего тура российской Премьер-лиги сезона-2019/20.

В команду включены три игрока из «Тамбова», по два – из «Краснодара» и «Динамо», по одному – из «Рубина», «Зенита», «Ростова» и «Уфы».

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Гурам Тетрашвили, Седрик Гогуа, Сослан Таказов (все – «Тамбов»), Тони Шунич («Динамо»);

Полузащитники: Александр Сухов («Уфа), Вандерсон («Краснодар»), Артур Юсупов («Динамо»), Зурико Давиташвили («Рубин»);

Нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Эльдор Шомуродов («Ростов»).