«Динамо» попросило КДК дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей

Ведь знал, что накажут, везде одни повторы. Скорее всего так оно и будет
«Динамо» обратилось в КДК РФС после инцидента в матче 13-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1). По ходу игры защитник соперника Гурам Тетрашвили наступил на лежащего на газоне Себастьяна Шиманьски.
«По моей информации, «Динамо» направило письмо в КДК с просьбой дать максимальное наказание удаленному полузащитнику «Тамбова» Гураму Тетрашвили – семь матчей. С учeтом преднамеренности действий футболиста, его словесных оскорблений и отсутствием извинений перед Себастьяном Шиманьски. У бело-голубых нет вопросов к «Тамбову», с руководством инцидент обсудили в спокойном ключе. Мотивация – защита своих футболистов», – сообщил Константин Алексеев.
- КДК РФС учтет при вынесении дисквалификации Тетрашвили его предыдущее удаление за оскорбление судьи.
- Тетрашвили должен получить не менее трех матчей дисквалификации.
- «Тамбов» может расторгнуть контракт с Тетрашвили в связи с инцидентом.
Ужасный поступок от ТетрашвилиПросто ЗАЧЕМ?!?! https://t.co/R6k9KdLqql pic.twitter.com/RrG6TtFccW— Матч ТВ (@MatchTV) November 1, 2020
Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.