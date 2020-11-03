«Динамо» попросило КДК дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей

«Динамо» обратилось в КДК РФС после инцидента в матче 13-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1). По ходу игры защитник соперника Гурам Тетрашвили наступил на лежащего на газоне Себастьяна Шиманьски.

«По моей информации, «Динамо» направило письмо в КДК с просьбой дать максимальное наказание удаленному полузащитнику «Тамбова» Гураму Тетрашвили – семь матчей. С учeтом преднамеренности действий футболиста, его словесных оскорблений и отсутствием извинений перед Себастьяном Шиманьски. У бело-голубых нет вопросов к «Тамбову», с руководством инцидент обсудили в спокойном ключе. Мотивация – защита своих футболистов», – сообщил Константин Алексеев.

КДК РФС учтет при вынесении дисквалификации Тетрашвили его предыдущее удаление за оскорбление судьи.

Тетрашвили должен получить не менее трех матчей дисквалификации.

«Тамбов» может расторгнуть контракт с Тетрашвили в связи с инцидентом.