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    «Динамо» попросило КДК дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей

    «Динамо» обратилось в КДК РФС после инцидента в матче 13-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1). По ходу игры защитник соперника Гурам Тетрашвили наступил на лежащего на газоне Себастьяна Шиманьски.

    «По моей информации, «Динамо» направило письмо в КДК с просьбой дать максимальное наказание удаленному полузащитнику «Тамбова» Гураму Тетрашвили – семь матчей. С учeтом преднамеренности действий футболиста, его словесных оскорблений и отсутствием извинений перед Себастьяном Шиманьски. У бело-голубых нет вопросов к «Тамбову», с руководством инцидент обсудили в спокойном ключе. Мотивация – защита своих футболистов», – сообщил Константин Алексеев.

    • КДК РФС учтет при вынесении дисквалификации Тетрашвили его предыдущее удаление за оскорбление судьи.
    • Тетрашвили должен получить не менее трех матчей дисквалификации.
    • «Тамбов» может расторгнуть контракт с Тетрашвили в связи с инцидентом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

    Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +574

      Dr.Metal 5 минут назад

      Ведь знал, что накажут, везде одни повторы. Скорее всего так оно и будет

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      Рейтинг: +2860

      Ганнибал Лектор 28 минут назад

      Абсолютно согласен - такое г0вн0 надо гнать из футбола. Каким бы симулянтом не был Шиманьский

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