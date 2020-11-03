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  • «Динамо» попросило КДК дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей

«Динамо» попросило КДК дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей

3 ноября 2020, 18:27
5

«Динамо» обратилось в КДК РФС после инцидента в матче 13-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1). По ходу игры защитник соперника Гурам Тетрашвили наступил на лежащего на газоне Себастьяна Шиманьски.

«По моей информации, «Динамо» направило письмо в КДК с просьбой дать максимальное наказание удаленному полузащитнику «Тамбова» Гураму Тетрашвили – семь матчей. С учeтом преднамеренности действий футболиста, его словесных оскорблений и отсутствием извинений перед Себастьяном Шиманьски. У бело-голубых нет вопросов к «Тамбову», с руководством инцидент обсудили в спокойном ключе. Мотивация – защита своих футболистов», – сообщил Константин Алексеев.

  • КДК РФС учтет при вынесении дисквалификации Тетрашвили его предыдущее удаление за оскорбление судьи.
  • Тетрашвили должен получить не менее трех матчей дисквалификации.
  • «Тамбов» может расторгнуть контракт с Тетрашвили в связи с инцидентом.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Тамбов Динамо Тетрашвили Гурам
Комментарии (5)
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Ганнибал Лектор
1604424210
Абсолютно согласен - такое г0вн0 надо гнать из футбола. Каким бы симулянтом не был Шиманьский
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Dr.Metal
1604425586
Ведь знал, что накажут, везде одни повторы. Скорее всего так оно и будет
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Просто-333
1604463808
Мало, мало...
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paracetamol
1604478103
А я бы всех грузин, играющих у нас, выставил бы нахр!
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