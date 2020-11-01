Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Спортивный директор «Тамбова» – о дисквалификации Тетрашвили: «Его нельзя оправдать. Не понимаю такие вещи»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал решение КДК о дисквалификации защитника Гурама Тетрашвили за фол на игроке «Динамо» Себастьяне Шиманьски.

    «Я считаю, это нормальное наказание. Его поступок нельзя оправдать, такие вещи я сам не понимаю.

    Пока лично с Гурамом не общались. Хочу выслушать его мнение, пообщаться с тренерским штабом и узнать их мнение. Санкции будут обязательно. Он мне звонил, пытался что-то объяснить. Но такие вещи мы будем обсуждать не по телефону, а лично, глядя друг другу в глаза», – сказал Худяков.

    • В матче с «Динамо» Тетрашвили наступил на ногу лежащего Шиманьски, за что был удален.
    • Кроме того, у тамбовчан был удален полузащитник Антон Килин.
    • Тетрашвили дисквалифицировали на четыре матча, «Тамбов» оштрафовали на 100 тысяч рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80315
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru