Спортивный директор «Тамбова» – о дисквалификации Тетрашвили: «Его нельзя оправдать. Не понимаю такие вещи»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал решение КДК о дисквалификации защитника Гурама Тетрашвили за фол на игроке «Динамо» Себастьяне Шиманьски.

«Я считаю, это нормальное наказание. Его поступок нельзя оправдать, такие вещи я сам не понимаю.

Пока лично с Гурамом не общались. Хочу выслушать его мнение, пообщаться с тренерским штабом и узнать их мнение. Санкции будут обязательно. Он мне звонил, пытался что-то объяснить. Но такие вещи мы будем обсуждать не по телефону, а лично, глядя друг другу в глаза», – сказал Худяков.

В матче с «Динамо» Тетрашвили наступил на ногу лежащего Шиманьски , за что был удален.

, за что был удален. Кроме того, у тамбовчан был удален полузащитник Антон Килин .

. Тетрашвили дисквалифицировали на четыре матча, «Тамбов» оштрафовали на 100 тысяч рублей.