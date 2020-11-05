Спортивный директор «Тамбова» – о дисквалификации Тетрашвили: «Его нельзя оправдать. Не понимаю такие вещи»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал решение КДК о дисквалификации защитника Гурама Тетрашвили за фол на игроке «Динамо» Себастьяне Шиманьски.
«Я считаю, это нормальное наказание. Его поступок нельзя оправдать, такие вещи я сам не понимаю.
Пока лично с Гурамом не общались. Хочу выслушать его мнение, пообщаться с тренерским штабом и узнать их мнение. Санкции будут обязательно. Он мне звонил, пытался что-то объяснить. Но такие вещи мы будем обсуждать не по телефону, а лично, глядя друг другу в глаза», – сказал Худяков.
- В матче с «Динамо» Тетрашвили наступил на ногу лежащего Шиманьски, за что был удален.
- Кроме того, у тамбовчан был удален полузащитник Антон Килин.
- Тетрашвили дисквалифицировали на четыре матча, «Тамбов» оштрафовали на 100 тысяч рублей.
twit text — Матч ТВ (@MatchTV) November 1, 2020
Источник: «Спорт-Экспресс»