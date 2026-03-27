ЦСКА нацелился на вингера «Акрона»

ЦСКА хочет подписать вингера «Акрона» Дмитрия Пестрякова.

В летнее трансферное окно красно-синие снова попробуют оформить переход 19-летнего игрока.

Сделка стала возможной благодаря укрепившимся отношениям клуба с агентом Пестрякова Павлом Андреевым. В прошлом году ЦСКА предлагал за вингера 5+1 млн евро, но «Акрон» отклонил предложение.

Интерес к хавбеку проявляют и другие клубы РПЛ. В 2025 году «Спартак» запросил у «Акрона» информацию о трансферной стоимости игрока – тольяттинцы попросили за Пестрякова около миллиарда рублей. «Зенит» контактировал с агентом футболиста, но дальше разговоров дело не продвинулось. Известно, что у Пестрякова нет отступных в контракте.