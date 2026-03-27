ЦСКА нацелился на вингера «Акрона»

ЦСКА хочет подписать вингера «Акрона» Дмитрия Пестрякова.
В летнее трансферное окно красно-синие снова попробуют оформить переход 19-летнего игрока.
Сделка стала возможной благодаря укрепившимся отношениям клуба с агентом Пестрякова Павлом Андреевым. В прошлом году ЦСКА предлагал за вингера 5+1 млн евро, но «Акрон» отклонил предложение.
Интерес к хавбеку проявляют и другие клубы РПЛ. В 2025 году «Спартак» запросил у «Акрона» информацию о трансферной стоимости игрока – тольяттинцы попросили за Пестрякова около миллиарда рублей. «Зенит» контактировал с агентом футболиста, но дальше разговоров дело не продвинулось. Известно, что у Пестрякова нет отступных в контракте.
- В этом сезоне 19-летний вингер провел за «Акрон» 22 матча, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость Пестрякова в 3 миллиона евро.
- Срок его контракта с «Акроном» рассчитан до лета 2029 года.
- В прошлом году Пестряков провел 4 матча за молодежную сборную России, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
