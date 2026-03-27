Бразильцы захейтили игрока «Зенита»

Болельщики сборной Бразилии возмущены игрой латераля «Зенита» Дугласа Сантоса.

Бразильцам не нравится, как зенитовец проявил себя в товарищеском матче со сборной Франции. Дуглас Сантос вышел в основе и отыграл 71 минуту.

Встреча прошла накануне в США. Бразилия проиграла со счетом 1:2. Единственный гол южноамериканцев забил Бремер.