Бразильцы захейтили игрока «Зенита»

Болельщики сборной Бразилии возмущены игрой латераля «Зенита» Дугласа Сантоса.
Бразильцам не нравится, как зенитовец проявил себя в товарищеском матче со сборной Франции. Дуглас Сантос вышел в основе и отыграл 71 минуту.
Встреча прошла накануне в США. Бразилия проиграла со счетом 1:2. Единственный гол южноамериканцев забил Бремер.
- Это был четвертый матч Дугласа Сантоса за сборную Бразилии. Ее тренирует итальянец Карло Анчелотти.
- 32-летний зенитовец стоит 8 миллионов евро. Игрок в «Зените» с 2019 года. Контракт до лета 2027 года
- В сезоне чемпионата России у Дугласа Сантоса 15 матчей, гол, два результативных паса.
