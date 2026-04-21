В «Динамо» высказались о будущем Нгамале

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопросы о будущем вингера Муми Нгамалe в команде.

– Правда ли, что автопродление контракта с Муми Нгамалe уже невозможно?

– Да, мы вчера это проверили, у него не выполнены условия. Автоматически его контракт продлeн не будет.

– Идут переговоры?

– Впереди у нас важные игры. Спорт является для него приоритетом, готовимся к предстоящим матчам.

– Желание сохранить Муми есть у клуба?

– Муми – важный игрок. В своe время он внeс значительный вклад в то, что мы приблизились к первому месту. Конечно, хотелось бы, чтобы он помогал команде.