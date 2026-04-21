В «Динамо» высказались о будущем Нгамале

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопросы о будущем вингера Муми Нгамалe в команде.
– Правда ли, что автопродление контракта с Муми Нгамалe уже невозможно?
– Да, мы вчера это проверили, у него не выполнены условия. Автоматически его контракт продлeн не будет.
– Идут переговоры?
– Впереди у нас важные игры. Спорт является для него приоритетом, готовимся к предстоящим матчам.
– Желание сохранить Муми есть у клуба?
– Муми – важный игрок. В своe время он внeс значительный вклад в то, что мы приблизились к первому месту. Конечно, хотелось бы, чтобы он помогал команде.
- Срок контракта камерунца с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2026 года.
- 31-летний Нгамале в этом сезоне провел за бело-голубых 25 матчей, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
