Соболев – о матче «Зенита» с «Локомотивом»: «Это один из пяти финалов»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что его команда физически готова играть с «Локомотивом» в матче 26‑го тура РПЛ спустя три дня после встречи с «Динамо Мх».

– Впереди у «Зенита» матч с «Локомотивом» в Москве. Что думаете об этой игре?

– Будет точно не легче, чем только что в Махачкале во встрече с «Динамо». «Локомотиву» тоже есть что доказывать. Но если станем играть так, как умеем, с максимальной самоотдачей, и вновь напомним друг другу, что это один из пяти финалов, то, надеюсь, всe будет хорошо.

– «Локомотив» в любом случае хороший раздражитель для «Зенита»?

– Для кого‑то – да, но для нас сейчас нет приоритетов в плане соперников. Осталось пять игр, в которых надо брать 15 очков. А с кем именно – на это не смотрим.

– «Зенит» в минувшем туре возглавил турнирную таблицу. Хорошо, что следующий матч уже в среду?

– С силами всe отлично – все готовы. Тем более чемпионат заканчивается. Но мне, как и любому футболисту, всегда лучше больше играть, в том числе и посреди недели. Футбол и официальные игры – это всегда праздник, от которого получаем удовольствие.