«Спартак» принял итоговое решение по будущему самого дорогого футболиста в истории клуба

Стало известно, останется ли португальский полузащитник Жедсон Фернандеш в «Спартаке».
В московском клубе приняли итоговое решение сохранить 27-летнего футболиста в составе.
Красно-белые считают Жедсона важным игроком для будущего проекта.
- «Спартак» в июле 2025 года купил хавбека у «Бешикташа» за 20,78 млн евро.
- Это самый дорогой входящий трансфер в истории клуба.
- Жедсон забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах во всех турнирах.
- Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2029-го.
Источник: «Евро-футбол»