Федотов оценил провокационный жест Кордобы в адрес вратаря «Балтики»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о поведении Джона Кордобы в матче с «Балтикой».

Ранее сообщалось, что форварду «Краснодара» грозит дисквалификация на матч со «Спартаком».

Он жестом показал «сосать» вратарю «Балтики» Ивану Кукушкину.

«Обсуждают возможную дисквалификацию Кордобы. Да, он провоцировал вратаря, но никаких конкретных неприличных жестов я не увидел. Это не средний палец или что-то подобное.

Мог ли он получить карточку? Конечно, мог. Но надо понимать, что за игрок Кордоба. Это головняк для арбитров и других команд. Если рассмотрят, может прилететь. Но здесь можно только додумывать.

Для громкой новости – пойдeт, для серьeзного решения – вряд ли», – сказал Федотов.