Федотов оценил провокационный жест Кордобы в адрес вратаря «Балтики»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о поведении Джона Кордобы в матче с «Балтикой».
- Ранее сообщалось, что форварду «Краснодара» грозит дисквалификация на матч со «Спартаком».
- Он жестом показал «сосать» вратарю «Балтики» Ивану Кукушкину.
«Обсуждают возможную дисквалификацию Кордобы. Да, он провоцировал вратаря, но никаких конкретных неприличных жестов я не увидел. Это не средний палец или что-то подобное.
Мог ли он получить карточку? Конечно, мог. Но надо понимать, что за игрок Кордоба. Это головняк для арбитров и других команд. Если рассмотрят, может прилететь. Но здесь можно только додумывать.
Для громкой новости – пойдeт, для серьeзного решения – вряд ли», – сказал Федотов.
Источник: «Чемпионат»