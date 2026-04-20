Радимов оценил новый лимит на легионеров в РПЛ

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ.

Со следующего сезона клубы РПЛ смогут заявить не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

Сейчас для команд действует лимит «13+8». За несколько лет его планируют изменить на «10+5».

«Я думаю, что первый шаг по снижению лимита нормальный, потому что он постепенный. Ничего криминального в этом не вижу, тем более, что практически все клубы к этому готовы.

Что делать в случае возвращения еврокубков? Сборная же вернется в то же время. Нам же надо расширить выбор россиян. Когда «Зенит» и ЦСКА выигрывали еврокубки, лимит был «6+5». Хорошо, что снижение не делается резко.

Я думаю, что клубы готовы к тому сокращению, которое есть сейчас. При этом не хочется, чтобы футболисты получали деньги за паспорт. Встреча министра с клубами – это хорошо. Компромисс нужен», – сказал Радимов.