Стал известен срок, на который выбыл Глебов из ЦСКА

ЦСКА назвал сроки восстановления полузащитника Кирилла Глебова.
«По результатам МРТ у Кирилла Глебова диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – три-четыре недели.
Кирилл уже приступил к реабилитации. Желаем скорейшего восстановления нашему футболисту», – сообщила пресс-служба армейцев.
- Глебов получил повреждение в матче 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) и был заменен на 43-й минуте.
- В этом сезоне 20-летний россиянин провел за клуб 32 игры, забил 7 голов, сделал 3 ассиста.
- 6 мая ЦСКА сыграет в финале Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком».
Источник: телеграм-канал ЦСКА