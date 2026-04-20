Стал известен срок, на который выбыл Глебов из ЦСКА

Вчера, 17:54
12

ЦСКА назвал сроки восстановления полузащитника Кирилла Глебова.

«По результатам МРТ у Кирилла Глебова диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – три-четыре недели.

Кирилл уже приступил к реабилитации. Желаем скорейшего восстановления нашему футболисту», – сообщила пресс-служба армейцев.

  • Глебов получил повреждение в матче 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) и был заменен на 43-й минуте.
  • В этом сезоне 20-летний россиянин провел за клуб 32 игры, забил 7 голов, сделал 3 ассиста.
  • 6 мая ЦСКА сыграет в финале Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком».

Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Глебов Кирилл
Комментарии (12)
bratskij
1776697013
Здоровья Кирилл! Восстанавливайся, без тебя совсем плохо будет.
NewLife
1776697411
Здоровья !
Интерес
1776697481
ВСё,до конца чемпионата.И нечего дёргаться-пусть восстанавливается и готовится к новому сезону.Его бьют больше, чем любого кордобу,только такой судейской благосклонности нет, как у нытика.
Mirak92
1776697543
Да уже наверное пофиг, ничего в этом сезоне не светит. Пусть лечиться, здоровья ему. Жалко, что на дерби не будет.
За что бан ?
1776700047
Опять газпром виноват .
FCSpartakM
1776703597
на кубок успеет
cska1948
1776705691
Чемпионат заканчивается 17 мая, значит, Глебов выбыл до конца сезона. Пусть спокойно восстанавливается. Здоровья!
САНЁК17
1776709705
Кто малыша обидел? паст порву , в угол поставлю,того кто его обидел!
Спартач80
1776710788
Накаркал ге.йнич....
