«Зенит» заинтересовался полузащитником «Крузейро»

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Крузейро» Кристиану.

Сумма трансфера может составить до 15 миллионов евро, при этом хавбек нацелен на зарплату до 2 миллионов в новом клубе.

Два года назад услуги Кристиана, выступавшего за «Атлетико Паранаэнсе», предлагали «Спартаку» и «Локомотиву», но оба клуба отказались от сделки. Предложение аренды с правом выкупа поступало и «Рубину», однако он клуб также не стал подписывать игрока. Тогда бразилец был готов перейти в Россию за зарплату порядка 500–600 тысяч евро, а его стоимость составляла порядка 3 миллионов евро.