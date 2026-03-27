Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа

Даниил Фомин получил травму в товарищеском матче сборной России с Никарагуа.

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» не смог продолжить игру, и главный тренер заменил его по ходу встречи. Вместо Фомина на поле вышел Максим Петров, полузащитник «Балтики».

Сборная России победила Никарагуа со счетом 3:1. Встреча прошла в Краснодаре.