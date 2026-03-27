Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа

Даниил Фомин получил травму в товарищеском матче сборной России с Никарагуа.
Полузащитник сборной России и московского «Динамо» не смог продолжить игру, и главный тренер заменил его по ходу встречи. Вместо Фомина на поле вышел Максим Петров, полузащитник «Балтики».
Сборная России победила Никарагуа со счетом 3:1. Встреча прошла в Краснодаре.
- 31 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч и сыграет с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Начало игры запланировали на 20:00 мск. Билеты уже в продаже.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи.
