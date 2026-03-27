Пономарев вынес жесткий вердикт Сафонову

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отказал Матвею Сафонову в статусе лучшего вратаря России после его ошибки в товарищеском матче с Никарагуа.
Голкипер «ПСЖ» вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, пропустил курьезный гол на 16-й минуте и был заменен в середине второго тайма.
- Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.
- Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.
«Ошибка Сафонова? Где-то в метрах двадцати били, с левой ноги, всe было видно. Никто ему не загораживал, наши защитники были вдалеке от бьющего – это недопустимо.
Они же видели, что человек идeт на замахе. Почему никого нет? Так что здесь и оборона виновата, и Сафонов виноват.
Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп«, – заявил Пономарев.
Источник: «Советский спорт»