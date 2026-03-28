Карпин назвал главную звезду сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о статусе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в национальной команде.

– Сафонов сейчас главная звезда сборной?

– Сейчас, наверное, да. Он на пике, основной вратарь в «ПСЖ», играет в Лиге чемпионов, четыре пенальти отразил и так далее. Поэтому сейчас о нeм заслуженно много говорят.

Если вдруг придeт новый вратарь в «ПСЖ», а Матвей проиграет конкуренцию, говорить будут меньше.