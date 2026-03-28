Карпин назвал главную звезду сборной России

Сегодня, 00:20
8

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о статусе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в национальной команде.

– Сафонов сейчас главная звезда сборной?

– Сейчас, наверное, да. Он на пике, основной вратарь в «ПСЖ», играет в Лиге чемпионов, четыре пенальти отразил и так далее. Поэтому сейчас о нeм заслуженно много говорят.

Если вдруг придeт новый вратарь в «ПСЖ», а Матвей проиграет конкуренцию, говорить будут меньше.

  • Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
  • Он отыграл в стартовом составе 12 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
  • Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 33.
  • Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.

Strige
1774647245
А звезда то с дыркой!!! )))
ZAITZEFF2011
1774650634
Сегодня мы наблюдали очередной звездный матч и фееричную игру Моти(
шахта Заполярная
1774652300
Если у нас такие звезды, так нам лучше своими силами играть. А Захаряны, Чаловы и т.д. пусть в еуропе феерят
subbotaspartak
1774669226
Звезда может пропустить только звёздный гол... или звездатый
vvv123
1774678239
Звезда какая-то дырявая.
R_a_i_n
1774678978
Нет в сборной никаких звёзд. Да и сборной тоже нет.
Император 1
1774680790
За последние 3 матча сборной два вратаря пропустили 4 позорных гола, 2 из них— Сафонов
FCSpartakM
1774682606
Вся лента в новостях о матче. Неужели кто-то реально смотрел это?
