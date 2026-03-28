Карпин назвал главную звезду сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о статусе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в национальной команде.
– Сафонов сейчас главная звезда сборной?
– Сейчас, наверное, да. Он на пике, основной вратарь в «ПСЖ», играет в Лиге чемпионов, четыре пенальти отразил и так далее. Поэтому сейчас о нeм заслуженно много говорят.
Если вдруг придeт новый вратарь в «ПСЖ», а Матвей проиграет конкуренцию, говорить будут меньше.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он отыграл в стартовом составе 12 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 33.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
Источник: «Чемпионат»