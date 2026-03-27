Реакция Мостового на победу сборной России над Никарагуа

Александр Мостовой поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Никарагуа.

Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.

Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.

– Очень слабый первый тайм, учитывая уровень соперника. Они три дня добирались до Краснодара.

Арбитру нужно сказать спасибо за то, что он назначил этот пенальти. Ушли в раздевалку, побеждая 2:1.

Однако по первому тайму, справедливой была бы ничья. Во втором тайме все сломало удаление.

– Игра была безобразной?

– Не сказал бы. Что говорить, когда на 47‑й минуте удаляют человека… Наша сборная, конечно, должна выглядеть сильнее против такого соперника.

– Что скажете про ошибку Матвея Сафонова? Почему в «ПСЖ» он играет лучше?

– Ну, а что он скажет? Скажет, что он ошибся. Не сравнивайте «ПСЖ» и сборную.

Парижане в прошлом году были лучшей командой Европы. Тогда в воротах играл Джанлуиджи Доннарумма, которому тоже не забивали.