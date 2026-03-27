«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову

Оскар Асеведо, полузащитник сборной Никарагуа, назвал гол в ворота Матвея Сафонова лучшим в карьере.
Асеведо забил сборной России в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре и завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 3:1.
«Это лучший гол в моей жизни. Забить вратарю «ПСЖ»... Это оставит впечатляющие воспоминания. Мы все знаем уровень Матвея Сафонова, его клуб. Буду помнить об этом голе, увезу эти воспоминания с собой», – сказал Асеведо.
- Счет на 3-й минуте открыл Лечи Садулаев.
- На 16-й минуте Асеведо сравнял счет после удара из-за штрафной.
- В конце первого тайма Константин Тюкавин реализовал пенальти, а на 83-й минуте Александр Головин забил третий мяч сборной России.
