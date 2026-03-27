Воробьев охарактеризовал Карпина двумя словами

Дмитрий Воробьев рассказал о работе с Валерием Карпиным в сборной России.
Нападающий «Локомотива» и сборной России охарактеризовал Валерия Карпина, главного тренера национальной команды, как требовательного специалиста.
«Валерий Георгиевич – требовательный тренер, ему важно, чтобы все футболисты не на 100, а на 150% выкладывались. Каждый тренер индивидуален по-своему. С Георгиевичем можно и поговорить. Он может объяснить, но может и напихать. Как человек хороший, в общении тоже. Можно сказать, футбольный», – сказал Воробьев.
- Последним местом работы Карпина на клубном уровне было московское «Динамо».
- В сборной России Карпин с 2021 года.
- Команда с 2022 года отстранена от международного футбола.
Источник: ТАСС