Воробьев охарактеризовал Карпина двумя словами

Дмитрий Воробьев рассказал о работе с Валерием Карпиным в сборной России.

Нападающий «Локомотива» и сборной России охарактеризовал Валерия Карпина, главного тренера национальной команды, как требовательного специалиста.

«Валерий Георгиевич – требовательный тренер, ему важно, чтобы все футболисты не на 100, а на 150% выкладывались. Каждый тренер индивидуален по-своему. С Георгиевичем можно и поговорить. Он может объяснить, но может и напихать. Как человек хороший, в общении тоже. Можно сказать, футбольный», – сказал Воробьев.