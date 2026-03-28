Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов пообщался с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.
Он рассказал о встрече с бизнесменом после товарищеского матча со сборной Никарагуа (3:1).
– Может быть, в Краснодаре вам удалось увидеться с Сергеем Галицким?
– Уже увиделся с Сергеем Николаевичем. Он регулярно пишет мне после матчей. Знаю, что он следит и смотрит.
У Стаса Агкацева даже спрашивает про какие‑то моменты из моих матчей.
- 27-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- В 2024 году он перешел в «ПСЖ» за 20 миллионов евро.
- Голкипер отыграл в стартовом составе парижан 12 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 33.
- Матвей – действующий победитель Лиги чемпионов.
