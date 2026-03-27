  • Быстров жестко прошелся по Карпину после матча Россия – Никарагуа

Вчера, 23:07
11

Владимир Быстров остался недоволен результатом товарищеского матча между сборными России и Никарагуа.

– Владимир, как вам матч?

– Это позор.

– Почему это позор?

– Это позор, когда тренер вызывает 30 игроков, которые обыгрывают Никарагуа со счетом 3:1 вместо 10:0.

Валерий Карпин либо считает, что он самый умный, либо считает всех остальных дураками.

Ему просто надо признать, что 40 человек в сборную вообще никогда не надо вызывать.

– Какие ожидания от игры с Мали?

– Если над нами продолжат издеваться и вызывать по 40 человек в сборную, я больше вообще никогда не буду смотреть матчи. Вот и все. Прямо так и напишите.

Источник: «РБ Спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Никарагуа Россия Быстров Владимир
Комментарии (11)
Император 1
1774642726
Да что ты карпуша ведь лучший тренер, crf57 не даст соврать)
c 7890
1774642820
Быстрова тренером сборной. Пусть покажет, докажет. А критиковать и пи.Z.деть каждый дурак может.Вот айболидыимператоры это и делают. Гы гы
BlackMurder34
1774643818
Мостовой еще не протрезвел, поэтому еще не высказался
Evgenijgerasimov607@gmail
1774645465
Давно понятно,что у Карпуша есть волосатая рука, другому давно бы дали подсрачник,и летел бы он пердел и кувыркался
crf57
1774651945
БЫСТРОВ всегда был недоумком убогим! ОН - позор российского футбола. Деревня голимая!
Бумбраш
1774662563
Окурку быстрику препараты в психушке сменили?? Какой то возбуждённый постоянно,агрессивный
subbotaspartak
1774669721
...вообще никогда не буду смотреть матчи. Вот и все. Прямо так и напишите.... Может тогда заткнешься?
evgevg13
1774673596
красиво сказал. и всё верно.
"supermax"
1774675460
Да какой их смысл вообще смотреть сейчас
Интерес
1774676622
От того, что Быстров не будет смотреть матчи сборной, мир не рухнет, ибо это-непомерное самомнение.По себе знаю-не смотрел матч, а и звёзды на небе ночью были, и солнце с утра светит...И ВАлера КАрпин-чемпион мира по победам в товарищеских матчах.Захочет-50 вызовет.
