Быстров жестко прошелся по Карпину после матча Россия – Никарагуа

Владимир Быстров остался недоволен результатом товарищеского матча между сборными России и Никарагуа.

Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.

Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.

Видеообзор матча в Краснодаре можно посмотреть здесь.

– Владимир, как вам матч?

– Это позор.

– Почему это позор?

– Это позор, когда тренер вызывает 30 игроков, которые обыгрывают Никарагуа со счетом 3:1 вместо 10:0.

Валерий Карпин либо считает, что он самый умный, либо считает всех остальных дураками.

Ему просто надо признать, что 40 человек в сборную вообще никогда не надо вызывать.

– Какие ожидания от игры с Мали?

– Если над нами продолжат издеваться и вызывать по 40 человек в сборную, я больше вообще никогда не буду смотреть матчи. Вот и все. Прямо так и напишите.