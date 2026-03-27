У «Ростова» отобрали детский турнир из-за долгов

«Ростов» не допустили к проведению детско-юношеского турнира из-за долгов

Федерация футбола Ростова-на-Дону расторгнет договор с «Ростовом» на проведение открытого Первенства города среди детско-юношеских команд.

Причиной стала систематическая неоплата услуг, оказанных в рамках предыдущих соглашений. По состоянию на 26 марта 2026 года общая задолженность клуба перед федерацией составляет 349 000 рублей.

Долг сформировался из нескольких неоплаченных этапов по четырем различным договорам, заключенным в 2025 и 2026 годах.