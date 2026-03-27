Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде

Тренера футбольной школы «Зоркого» Андрея Кондрахина обвинили в дебоше в поезде Москва – Казань.

Телеграм-канал Sport Baza сообщил, что инцидент произошел во время поездки команды 2017 года рождения, которая ехала вместе с тренерами, родителями и детьми. Одна из пассажирок направила жалобу, в которой указала, что после того, как детей уложили спать, сопровождающие употребляли алкоголь, курили в тамбуре вагона и шумели, а также, по ее словам, едва не устроили драку.

Сам Андрей Кондрахин, тренер детской школы олимпийского резерва подмосковного футбольного клуба «Зоркий», отверг эти обвинения. Он заявил, что примерно через час после отправления уложил детей спать и сам пошел отдыхать, а жалоба могла появиться из-за недовольства пассажирки присутствием в вагоне детей и их родителей.

Кондрахин также сказал, что он не слышал о конфликтах и не участвовал в них, и добавил, что он намерен подать заявление о клевете.