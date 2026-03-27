Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Милонов – о пиве на стадионах: «Это не место для того, чтобы превращать его в рыгаловку»

Милонов – о пиве на стадионах: «Это не место для того, чтобы превращать его в рыгаловку»

Вчера, 16:40
13

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил против возвращения пива на стадионы.

«Я знаю, что РФС и иные структуры вроде как положительно относятся к теме возвращения пива на стадионы. Но лично моя личная позиция такова: футбольный стадион – это не место для того, чтобы превращать его в рыгаловку, извините меня.

Ни один футболист, на которого мы смотрим, с пивом-то не бегает. И если они станут пиво употреблять в тех количествах, которые рекомендуют рекламодатели, я боюсь, что мы с этими футболистами быстро расстанемся. Потому что это будут жирные, обрюзгшие мужики с животярами, которые «мяу» сказать не смогут.

Поэтому это получается противоречие какое-то: вроде мы за ЗОЖ, за спорт, и на стадионы водим наших сыновей для того, чтобы они видели образец поведения спортивного, образец борьбы за чистоту спорта, за победу духа. И в то же время тут сидят какие-то мужики там, извините меня, перегаром дышат. Мне лично было бы неприятно.

Хочешь побухать – пожалуйста. Если тебе уж невмоготу – до матча, после матча, сколько угодно. А если ты не можешь оторваться от бутылки, ну, пожалуйста, сиди в баре, наблюдай матч и пей пиво. Насколько я вижу, отсутствие пива, в отличие от других факторов, не сказалось таким кардинальным образом, что люди перестали ходить на футбол. Без пива тоже ходят», – сказал Милонов. a

  • Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года.
  • В качестве исключения продажа напитка на российских стадионах была разрешена на Кубке конфедераций-2017, чемпионате мира-2018 и Евро-2020.

Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1774620187
По Думе судит?
Ответить
Спартач80
1774620676
Выделите отдельные сектора, где можно пить пиво, в чём проблема?...
Ответить
Таврида
1774621074
Милонов, упырь, давно на себя в зеркало смотрел? Спортсмен, млять...
Ответить
рылы
1774621742
отцы наши бухали на стадионах, деды бухали на стадионах, и даже в грелках проносили водку на трибуны - и это было норм. а тут вдруг одному хмырю не понравилось пиво на трибунах - запретил. а милонов, как приспособленец по жизни, давай подтяфкивать, согласно партийной линии. уверен, что если бы пиво вернули на трибуны - он бы сказал, что это хорошо, привлекает народ на стадионы, казна пополняется, и ещё тыщу плюсов нашёл бы.
Ответить
val69
1774624193
А, если до матча набухаться.. Он же не против... То, чë перегара, как он грит не будет? Идиëт!!!!
Ответить
val69
1774624353
И при чëм здесь футболисты? Повторюсь - Идиëт!!!
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774625054
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА это правильно, много судеб реальных звёзд из-з-а "огненной воды" пресеклось раньше времени... вспоминается бухой Гаскойн, в халате приехавший покупать бухло в магазин, его засняли папарацци... лучше бы остался в памяти своим голом тем самым ⚽️
Ответить
Бумбраш
1774626270
Это точно депутат??? Какой-то набор букв,не иначе как завсегдатай рыгаловки сочинял
Ответить
4ekucT911
1774628360
рыгаловка это то, чем он говорит.
Ответить
Oldtrafford83
1774676512
Какое же мерзкое чечело это Виталик, прям как какол объедкин))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 