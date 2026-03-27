Милонов – о пиве на стадионах: «Это не место для того, чтобы превращать его в рыгаловку»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил против возвращения пива на стадионы.

«Я знаю, что РФС и иные структуры вроде как положительно относятся к теме возвращения пива на стадионы. Но лично моя личная позиция такова: футбольный стадион – это не место для того, чтобы превращать его в рыгаловку, извините меня.

Ни один футболист, на которого мы смотрим, с пивом-то не бегает. И если они станут пиво употреблять в тех количествах, которые рекомендуют рекламодатели, я боюсь, что мы с этими футболистами быстро расстанемся. Потому что это будут жирные, обрюзгшие мужики с животярами, которые «мяу» сказать не смогут.

Поэтому это получается противоречие какое-то: вроде мы за ЗОЖ, за спорт, и на стадионы водим наших сыновей для того, чтобы они видели образец поведения спортивного, образец борьбы за чистоту спорта, за победу духа. И в то же время тут сидят какие-то мужики там, извините меня, перегаром дышат. Мне лично было бы неприятно.

Хочешь побухать – пожалуйста. Если тебе уж невмоготу – до матча, после матча, сколько угодно. А если ты не можешь оторваться от бутылки, ну, пожалуйста, сиди в баре, наблюдай матч и пей пиво. Насколько я вижу, отсутствие пива, в отличие от других факторов, не сказалось таким кардинальным образом, что люди перестали ходить на футбол. Без пива тоже ходят», – сказал Милонов.