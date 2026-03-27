Пресняков подсказал «Спартаку», как вернуться в чемпионскую гонку РПЛ

Известный музыкант, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший ответил, чего не хватает красно-белым, чтобы снова претендовать на победу в чемпионате России.
– Что надо изменить «Спартаку» для возвращения в чемпионскую гонку?
– Подход к селекции. Нужны футболисты уровня Промеса, Барко, Маркиньоса. Деньги-то у клуба есть.
Но, когда привозят таких игроков, как Ливай Гарсия, Солари, Джику и Ву, бороться за чемпионство нереально.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
- В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
- Осенью клуб уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, сменив его сначала на Вадима Романова, а затем на Хуана Карлоса Карседо.
- Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).
