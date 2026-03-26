Три игрока сборной России пропускают тренировку перед матчем с Никарагуа

Участие трех футболистов сборной России в товарищеской встрече с Никарагуа находится под вопросом.
Тренировку за день до матча пропускают Данил Круговой (ЦСКА), Иван Обляков (ЦСКА) и Максим Глушенков («Зенит»).
- Россия примет Никарагуа в пятницу, 27 марта, в 19:30 по московскому времени.
- 31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина встретится с Мали.
- Сборная более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году они сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
