Карпин высказался о возвращении сборной России в международные турниры

Главный тренер сборной России Валерий Карпин надеется, что национальную команду вскоре вернут в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Надежда на скорый допуск в футболе есть. Но ощущений пока таких нет.

Кого-то допускают из других видов спорта, поэтому надежда есть. Но ощущений, что это скоро произойдет, пока нет», – сказал Карпин на пресс-конференции.