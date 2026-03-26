Реакция Мостового на размер зарплаты Семака в «Зените»

26 марта, 18:30
11

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к тому, что Сергею Семаку платят в «Зените» 285 миллионов рублей ежегодно.

«Когда ты не играешь в Европе и вообще нигде, такой зарплаты быть не должно. Тогда возникает следующий вопрос: а сколько получают футболисты?

Но у нас такая страна, поэтому к нам все хотят быстрее приехать, получить и уехать.

Ролану Гусеву платят в «Динамо» 30 миллионов рублей в год? Сравнивать его с Семаком неправильно. Сергей в «Зените», команда из года в год становится чемпионом. А Ролан два месяца назад вообще не был главным тренером.

Так и меня можно назвать: «Мостовой вообще ничего не получает», – заявил Мостовой.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года У него контракт до лета 2030-го.
  • Петербуржцы идут вторыми в РПЛ с 48 очками в 22 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
  • До этого они выиграли 6 из 7 розыгрышей Премьер-лиги.

Еще по теме:
Мостовой отказался пообедать с Абаскалем: «Я один из лучших футболистов, а он кто такой?» 18
Мостовой сказал, как отреагирует на возвращение Абаскаля в РПЛ 2
Мостовой аргументировал, почему Абаскаля нельзя называть специалистом 4
Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Мостовой Александр
Комментарии (11)
СильныйМозг
1774539598
Уверен, Мостового затрясло, пена из-за рта пошла, штаны испачкал.
k611
1774540110
Иди да работай и будешь зарабатывать.
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774540379
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА при такой зарплате Семак продолжит в старте заявлять джонов джонов и джон джонов, а Дельфин не получит капитанскую повязку ❝ — Перестань говорить странные вещи. Что ты чувствуешь психосферу, или что ты в чьих-то блеклых воспоминаниях о городе... Хватит! — Учитывая как долго я примирялся со своим естеством, ради тебя, Марти, я все не разрушу. ❞ Настоящий детектив (True Detective) ⚽️
Вомбат
1774540893
В предложении "Александр Мостовой рассказал о своем отношении к тому, что Сергею Семаку платят в «Зените» 285 миллионов рублей ежегодно" журналист Бомбардира пропустил важные слова. После слова "что" надо было добавить "как заявил Иван Карпов." Слово Семака про намного меньшую зарплату против слова Карпова про 285 лимонов -- кому из них верить каждый выбирает сам.
sochi-2013
1774542254
Меня терзают смутные сомнения, что Семак не получает и половины. Больше похоже на отмывание. И вообще весь РПЛ - это прачечная.
Artemka444
1774542649
Ну получает и получает Дальше то что Он и дальше будет получать
Taps
1774553367
Отобрать ? Отдать сиротам ?
САДЫЧОК
1774593556
Эта Бездарность Семак почти миллион в день с премиальными получает! На эти деньги можно садик или школу построить.
Главные новости
Аршавин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
14:23
Глебов высказался об отстранении Мойзеса
13:58
Амарал назвал лучший несостоявшийся трансфер «Спартака»
13:52
2
Кисляк сказал, на чьей он стороне в конфликте в ЦСКА
13:24
1
Тренер сборной Мали оценил шансы России на победу в Кубке Африки
13:16
2
Де Дзерби получил новое предложение от «Тоттенхэма»
12:57
1
Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать
12:46
5
Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб
12:34
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
18
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
8
Все новости
Все новости
Мостовой отреагировал на желание Луиса Энрике покинуть «Зенит»
14:17
Титов оценил дебют 16-летнего игрока в «Спартаке»
13:45
Валуев оценил запрет на пиво на стадионах в России
13:10
2
Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать
12:46
5
Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб
12:34
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
18
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
8
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта
11:46
Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке»
11:13
13
Глушенков: «Ничего не хочу в себе менять»
10:41
11
Бонгонда может вернуться в свой бывший чемпионат
10:32
4
Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в «Монако», если «Реал» позовeт, тогда есть смысл уезжать»
10:11
12
Стало известно, какую позицию хочет усилить ЦСКА летом
09:44
3
Мелкадзе: «Я схож с Кордобой в игре спиной к воротам»
09:26
3
Тарханов не признал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ
09:06
7
Генич высказался о конфликте между Мойзесом и Челестини
08:55
5
Дьяков назвал клуб РПЛ с лучшим менеджментом
08:30
1
Гурцкая объяснил, почему в «Зените» «разброд и шатания»
Вчера, 23:50
1
ВидеоДиректор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
Вчера, 23:11
16
Канчельскис оценил матерную речь Карпина
Вчера, 22:31
3
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в марте
Вчера, 22:11
3
Литвинов заявил о багаже Станковича в «Спартаке»
Вчера, 21:59
5
Участие Сперцяна в матче с «Зенитом» под вопросом
Вчера, 21:54
3
Гурцкая прокомментировал потенциальное возвращение Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 21:36
6
Губерниев проанализировал матерную речь Карпина
Вчера, 20:57
2
Реакция зенитовца Дурана на проигрыш конкуренции Соболеву
Вчера, 20:40
10
«Спартак» просматривает Тикнизяна
Вчера, 20:13
21
Митрюшкин объяснил, чем Карпин крут как тренер
Вчера, 19:59
1
Все новости
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
