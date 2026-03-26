Реакция Мостового на размер зарплаты Семака в «Зените»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к тому, что Сергею Семаку платят в «Зените» 285 миллионов рублей ежегодно.
«Когда ты не играешь в Европе и вообще нигде, такой зарплаты быть не должно. Тогда возникает следующий вопрос: а сколько получают футболисты?
Но у нас такая страна, поэтому к нам все хотят быстрее приехать, получить и уехать.
Ролану Гусеву платят в «Динамо» 30 миллионов рублей в год? Сравнивать его с Семаком неправильно. Сергей в «Зените», команда из года в год становится чемпионом. А Ролан два месяца назад вообще не был главным тренером.
Так и меня можно назвать: «Мостовой вообще ничего не получает», – заявил Мостовой.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года У него контракт до лета 2030-го.
- Петербуржцы идут вторыми в РПЛ с 48 очками в 22 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
- До этого они выиграли 6 из 7 розыгрышей Премьер-лиги.
Источник: «РИА Новости»