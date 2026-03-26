Реакция Мостового на размер зарплаты Семака в «Зените»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к тому, что Сергею Семаку платят в «Зените» 285 миллионов рублей ежегодно.

«Когда ты не играешь в Европе и вообще нигде, такой зарплаты быть не должно. Тогда возникает следующий вопрос: а сколько получают футболисты?

Но у нас такая страна, поэтому к нам все хотят быстрее приехать, получить и уехать.

Ролану Гусеву платят в «Динамо» 30 миллионов рублей в год? Сравнивать его с Семаком неправильно. Сергей в «Зените», команда из года в год становится чемпионом. А Ролан два месяца назад вообще не был главным тренером.

Так и меня можно назвать: «Мостовой вообще ничего не получает», – заявил Мостовой.