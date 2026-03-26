Сафонов сказал, как изменилась сборная России за время отстранения

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов ответил, что изменилось в национальной команде по сравнению с отбором на ЧМ-2022.
– Карпин сказал, что, по его мнению, нынешняя сборная сильнее той, что играла с Хорватией на отборочном турнире ЧМ‑2022. Как вы оцените нынешнюю сборную?
– Тяжело сравнивать с командой, которая играла в отборочных, на международных соревнованиях. Тот состав был опытным, ребята много повидали. Сейчас же много молодых, каждый раз появляются новые лица.
Мы омолодились. Сейчас типаж футболистов поменялся по сравнению с тем, что был раньше.
Мое мнение, что с этой сборной мы многого можем добиться, но нам нужны международные матчи. И сравнивать можно лишь тогда, когда мы будем в боевых условиях.
- Россия примет Никарагуа в пятницу, 27 марта, в 19:30 по московскому времени.
- 31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина встретится с Мали.
- Сборная более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году они сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
Источник: «Матч ТВ»